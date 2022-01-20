Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 22 января / pixabay

22 января церковь почитает память святителя Филиппа. Святой жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины.

В этот день люди принимались за уборку. Наводили порядки в доме, стирали, гладили и мыли полы. Мужчины занимались тяжелым трудом.

Также 22 января было принято ходить в баню, чтобы смыть Святки - в христианской традиции время с Рождества Христова до Крещенского Сочельника.

Женщины готовили вкусные угощения и накрывали стол.

Что нельзя делать 22 января

Нельзя 22 января ругаться и ссориться друг с другом.

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Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя пришивать пуговицы. Можно привлечь новые страхи и проблемы.

Нельзя долго стоять на пороге. Можно привлечь неудачи в дом.

Нельзя перешагивать или перепрыгивать через доску, лежащую на дороге - ее надо обойти. Можно потерять удачу.

Приметы на 22 января

Если день ясный, то год будет урожайным и благополучным.

Если вороны сидят на верхушках деревьев, то морозы скоро усилятся.

Если снег идет 22 января, то сентябрь будет дождливым.

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