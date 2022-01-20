Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 22 января, чтобы весь год быть счастливым.
22 января церковь почитает память святителя Филиппа. Святой жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины.
В этот день люди принимались за уборку. Наводили порядки в доме, стирали, гладили и мыли полы. Мужчины занимались тяжелым трудом.
Также 22 января было принято ходить в баню, чтобы смыть Святки - в христианской традиции время с Рождества Христова до Крещенского Сочельника.
Женщины готовили вкусные угощения и накрывали стол.
Что нельзя делать 22 января
Нельзя 22 января ругаться и ссориться друг с другом.
Нельзя заниматься рукоделием.
Нельзя пришивать пуговицы. Можно привлечь новые страхи и проблемы.
Нельзя долго стоять на пороге. Можно привлечь неудачи в дом.
Нельзя перешагивать или перепрыгивать через доску, лежащую на дороге - ее надо обойти. Можно потерять удачу.
Приметы на 22 января
Если день ясный, то год будет урожайным и благополучным.
Если вороны сидят на верхушках деревьев, то морозы скоро усилятся.
Если снег идет 22 января, то сентябрь будет дождливым.
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