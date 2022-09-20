Приметы на 22 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать счастливее

Что нельзя делать 22 сентября и как не попасть в беду.
22 сентября церковь почитает память праведных богоотцов Иоакима и Анны. Они были родителями Пресвятой Богородицы Девы Марии.
Именно с этой даты наступает второе "бабье лето", которое длится вплоть до Покровы Пресвятой Богородицы - 14 октября.
22 сентября гости принесут в ваш дом счастье и благополучие. Поэтому приглашать гостей считалось хорошим правилом. Что бы гость ни попросил - непременно надо дать или выполнить. Такое поведение хозяев приносит в их дом счастье.
А еще всегда считалось, что если 22 сентября пойти на природу (в лес или в парк), то сил у вас заметно прибавится.
Что нельзя делать 22 сентября
Нельзя давать и брать деньги в долг.
Нельзя решать финансовые вопросы 22 сентября.
Нельзя 22 сентября завидовать людям.
Нельзя 22 сентября переезжать на новое место.
Приметы на 22 сентября
Если зажечь огонь в доме, то можно защитить дом от болезней.
Если в этот день наблюдается много паутины, то значит быть продолжительной осени и поздней зиме.
Если холодная погода 22 сентября, то зима будет морозной.
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