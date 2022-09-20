Приметы на 22 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать счастливее

Что нельзя делать 22 сентября / pixabay

22 сентября церковь почитает память праведных богоотцов Иоакима и Анны. Они были родителями Пресвятой Богородицы Девы Марии.

Именно с этой даты наступает второе "бабье лето", которое длится вплоть до Покровы Пресвятой Богородицы - 14 октября.

22 сентября гости принесут в ваш дом счастье и благополучие. Поэтому приглашать гостей считалось хорошим правилом. Что бы гость ни попросил - непременно надо дать или выполнить. Такое поведение хозяев приносит в их дом счастье.

А еще всегда считалось, что если 22 сентября пойти на природу (в лес или в парк), то сил у вас заметно прибавится.

Что нельзя делать 22 сентября

Нельзя давать и брать деньги в долг.

Нельзя решать финансовые вопросы 22 сентября.

Нельзя 22 сентября завидовать людям.

Нельзя 22 сентября переезжать на новое место.

Приметы на 22 сентября

Если зажечь огонь в доме, то можно защитить дом от болезней.

Если в этот день наблюдается много паутины, то значит быть продолжительной осени и поздней зиме.

Если холодная погода 22 сентября, то зима будет морозной.

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