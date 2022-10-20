Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удача

Что нельзя делать 22 октября и как не попасть в беду.
22 октября церковь почитает память одного из двенадцати апостолов Якова. В старину люди праздновали день каши.
Обязательно хозяйки готовили вкусную кашу с добавление масла. Также стоило приготовить свинину или баранину.
С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Верили, что именно каша может помочь восстановить здоровье и принести удачу в дом.
22 октября очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.
Это последний день, когда люди отправлялись за грибами.
Что нельзя делать 22 октября
Нельзя 22 октября заниматься ремонтом.
Нельзя 22 октября шить и чинить одежду или обувь. Можно получить травму.
Нельзя 22 октября громко и сильно ругаться и обижаться. Можно привлечь неприятности и неудачи.
Приметы 22 октября
Если с крыш сосульки свисают, то осень протянется долго.
Если пришли первые морозы, то ждать опасности.
Если началась гололедица, то ждать сильных дождей.
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