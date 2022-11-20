Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнать

Что нельзя делать 22 ноября / goodfon

22 ноября церковь почитает память преподобной Матроны Царьградской. В народе праздник прижился под названием Матренин день или Матрены зимние.

Именно с этого дня считалось фактическим началом зимы. В этот день обычно была очень ветреная погода.

Раньше верили, что сон, который приснился на Матренин день, являлся вещим и сбудется уже на следующий день в полдень.

В этот день нужно пересмотреть всю свою теплую одежду. Нужно избавиться от старых и ненужных вещей.

Что нельзя делать 22 ноября

Нельзя 22 ноября отдавать свою старую и не постиранную одежду. Можно отдать счастье и здоровье.

Нельзя 22 ноября заниматься тяжелым физическим трудом. Можно привлечь череду неудач.

Нельзя 22 ноября ссориться и конфликтовать.

Нельзя 22 ноября стричь волосы девушкам.

Приметы на 22 ноября

Если иней деревья покроет, то значит скоро придут лютые морозы.

Если начнется снегопад, то непогода затянется еще на месяц.

Если туман в этот день, то ждать скоро оттепель.

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