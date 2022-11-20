УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнать

20 ноября 2022, 23:52

Что нельзя делать 22 ноября и как привлечь большую удачу в этот день.

зима, приметы
Что нельзя делать 22 ноября / goodfon

22 ноября церковь почитает память преподобной Матроны Царьградской. В народе праздник прижился под названием Матренин день или Матрены зимние.

Именно с этого дня считалось фактическим началом зимы. В этот день обычно была очень ветреная погода.

Раньше верили, что сон, который приснился на Матренин день, являлся вещим и сбудется уже на следующий день в полдень.

В этот день нужно пересмотреть всю свою теплую одежду. Нужно избавиться от старых и ненужных вещей.

Что нельзя делать 22 ноября

Нельзя 22 ноября отдавать свою старую и не постиранную одежду. Можно отдать счастье и здоровье.

Нельзя 22 ноября заниматься тяжелым физическим трудом. Можно привлечь череду неудач.

Нельзя 22 ноября ссориться и конфликтовать.

Нельзя 22 ноября стричь волосы девушкам.

Приметы на 22 ноября

Если иней деревья покроет, то значит скоро придут лютые морозы.

Если начнется снегопад, то непогода затянется еще на месяц.

Если туман в этот день, то ждать скоро оттепель.

Читайте такжеКакие 5 вещей нужно успеть сделать до Нового года 2023, чтобы привлечь деньги и удачу на весь год

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:51

Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечь

20 ноября, воскресенье
23:52

Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнатьВидео

23:37

Невеста Роналду огорошила фанатов внешним видом и засветила пышный бюстВидео

23:09

"Сборище дровосеков": сборная России по футболу опозорилась в "позорном матче"Видео

22:33

Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно простоВидео

Реклама
22:27

Россия выпустила более 4700 ракет по Украине: Зеленский просит остановить террорВидео

22:10

Голос країни-12 Грандиозный суперфинал: кто выиграл в 12 сезоне лучшего вокального шоу страныВидео

22:00

Зеленский назвал направления, где ВСУ продвигаются и ведут наступлениеВидео

21:57

Россия должна выполнить условия Украины: Подоляк назвал 3 шага для начала переговоровВидео

21:16

Звезда Марвел делает паузу в карьере из-за неизлечимой болезни

21:06

Вкуснее станут в 10 раз: почему никогда нельзя бросать пельмени из морозилки сразу в кипятокВидео

20:58

Леонардо Ди Каприо застали на свидании с юной супермоделью

20:26

Путин может снова угрожать Украине ядерным оружием, если ВСУ продолжат побеждать – ПентагонВидео

20:15

Риши Сунак и его бульдожья хваткамнение

20:11

"Никакой он не патриот России": рыдающего Баскова вывели на чистую воду и опозорилиВидео

19:58

Где я об электричестве уже никто и не вспоминаетмнение

19:10

Перед употреблением люди кладут хурму в холодильник: в чем "фишка"

19:07

Вывод войск из Украины в обмен на переговоры: у Зеленского поставили России условие по диалогу

18:52

Леся Никитюк честно призналась, почему она не замужем в свои 35 лет

18:51

"К концу ноября начнется большая битва": астрологи предупредили украинцев и назвали опасные датыВидео

Реклама
18:09

Армия Украины будет освобождать Крым, военная кампания состоится – ЕрмакВидео

17:59

Жена Остапчука высказалась о расставании: "Лучше отпустить человека, который хочет жить без меня"

17:50

День работников сельского хозяйства: открытки, солнечные поздравления своими словами и в стихах

17:48

"Деликатес" становится доступным: в Украине упали цены на яйцаВидео

17:27

"У меня появился животик": невестка-стриптизерша Королёвой заговорила о беременности

17:18

"Россия понимает только силу": замглавы МИД Мельник призвал Шольца поставить Путину ультиматумВидео

17:13

Как убрать неприятный запах от мусорного ведра: спасет один "кухонный" ингредиент

17:06

5 вещей, которые нельзя делать с кошкой

16:59

Снежный циклон атакует Украину: синоптики ошарашили прогнозом на неделюВидео

16:58

Как распознать жадного мужчину: ТОП-5 очевидных признаков на первом свидании

16:40

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре: где смотреть и календарь турнира

16:36

Украина может вступить в ЕС, даже если война с Россией затянется – вице-премьерВидео

15:56

Войну РФ против Украины поддерживают 75% россиян – ГУР

15:55

Россия перебрасывает войска с юга на восток Украины: в ВСУ оценили риски масштабного наступленияВидео

15:38

Военные РФ могут сами взорвать Крымский мост при отступлении из Крыма - экспертВидео

15:12

Разразился угрозами из-за Крыма: Медведев собрался "возвращать" Киев России

14:59

Как скрыть отросшие корни волос: 5 беспроигрышных лайфхаков для любых цветов

14:58

"Форма была в крови побратимов": украинский актер-фронтовик рассказал о жестоком бое на ВостокеВидео

14:21

РФ хочет вовлечь Беларусь в войну с Украиной терактами, в том числе на атомной станции - ГУРВидео

14:12

"Переговоры с Москвой были бы капитуляцией": на Банковой ответили на мирные инициативы

Реклама
13:49

Украина получила французские системы ПВО Crotale - министр обороны ФранцииВидео

13:48

Как избавиться от черной плесени, пока она не оккупировала все в квартиреВидео

13:16

Розовую воду не заменит ни одно удобрение: как поливать комнатные растения марганцовкойВидео

13:08

Психологическая травма родом из детства: 6 признаков, что вы выросли в токсичной семье

13:05

11-летний сын Стоцкой, который был похож на Киркорова, уже стал копией певца

13:00

"У нее скачет биполярочка": Приходько высмеяла Лободу, которая назвала себя украинской артисткойВидео

12:19

Всемирный день ребенка: открытки, картинки и милые поздравления

12:13

Путину придется договариваться с Пригожиным ради сохранения власти – NewsweekВидео

11:35

Попытаются захватить Донбасс и Запорожскую область: в ВСУ назвали вероятные планы армии РФВидео

11:29

"Собрал 2000 классов": новость о смерти оккупанта стала хитом в России

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять