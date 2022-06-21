УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 22 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

21 июня 2022, 05:20

Как привлечь удачу в день Кирилла и что нельзя делать.

лето, приметы
Что нельзя делать 22 июня / pixabay

22 июня церковь почитает память святого Кирилла Александрийского. Святой Кирилл был одним из самых значительных богословов своего времени.

В народе верили, что в этот день Солнце отдает земле всю свою силу. С этого дня начинается настоящее лето.

Считалось, что особое целебное свойство на Кирилла приобретала земляника. Ягоды, листья, цветки и корни растения помогают укрепить здоровье.

Хозяйки из земляники готовили, чаи, настойки и варенья на зиму.

Чтобы 22 июня привлечь удачу, следует быть в хорошем настроении, мыслить позитивно и загадывать желания.

Принято было выпускать детей бегать по траве босиком для крепкого здоровья на целый год.

22 июня можно избавиться от плохих привычек, негатива, спланировать свое будущее и загадать желания.

Что нельзя делать 22 июня

Нельзя ловить рыбу и отправляться на охоту.

Нельзя выяснять с кем-либо отношения. Можно привлечь еще больше проблем.

Нельзя делиться своими мыслями и планами на будущее.

Нельзя говорить не правду 22 июня. Можно навлечь неприятности.

Нельзя одалживать деньги. Можно еще долго сидеть без денег.

Приметы на 22 июня

Если земляника поспела, то овес уже поздно сеять.

Если много ягод земляники, то зима будет холодной.

Если погода хорошая, а муравьев почти не видно, то будет ненастье.

Если вороны часто кричат, то стоит ждать дождей.

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:31

Польза чеснока: ТОП-10 полезных свойств и главные противопоказания

05:20

Приметы на 22 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

05:00

Войска РФ выдыхаются: армия Украины пока не может наступать, но характер войны изменится – ЖдановВидео

04:55

День летнего солнцестояния: самый длинный день в году, традиции и обрядыВидео

04:20

Чарует фигурой и прикрывает живот рукой: Надежда Мейхер снялась в манящем шелковом наряде

Реклама
04:20

Как сделать макияж стойким в жару: эксперты дали важные советы

03:50

Как одеваться после 50, чтобы выглядеть моложе: простые хитрости для большой радости

03:45

59-летнего Джонни Деппа не узнали во время концерта - актер сильно изменилсяВидео

03:34

Это последний шанс: всеобщая мобилизация в РФ будет означать, что Путин в панике - эксперт

03:10

Самый вкусный джем на зиму из 2 ингредиентов: очень простой и быстрый рецепт

03:01

Урожая будет в два раза больше: что делать, чтобы чеснок был крупным - дачная хитростьВидео

02:57

"В его жизни не самый простой период": Александр Рыбак уехал в США лечить многолетнюю зависимость

02:17

Запрещенная украинская символика в лифе платья: украинская модель рассказала про аферу в Каннах

02:05

Война в Украине может длиться годы: НАТО придется перейти на военные рельсы – экспертВидео

01:32

Военный эксперт Жданов пояснил нюансы освобождения Херсона украинской армиейВидео

01:01

Джей Ло объявила свою дочь небинарной персоной

00:51

Приметы на 21 июня: что нельзя делать в день летнего солнцестояния и как не попасть в бедуВидео

00:40

Дизайн кухни: советы по планированию идеального пространства

20 июня, понедельник
23:58

"Как рабы": парамедик "Тайра" рассказала об условиях ее содержания в пленуВидео

23:46

"Не получается": Данилко впервые рассказал, почему у него нет семьи

Реклама
23:37

Сильное задымление: ВСУ накрыли много "жирных" целей на острове Змеиный - АрестовичВидео

23:04

Вера Брежнева поздравила маму на День отца

23:01

"Перелом в нашу сторону": астролог назвал сроки победы Украины в войнеВидео

22:31

Мощный удар ВСУ на востоке: сотню оккупантов "покрошили" вместе с техникойВидео

22:28

Гороскоп Таро на неделю 20-26 июня 2022: расставание, карьерный рост и порочная страстьВидео

22:23

Российский режиссер заявил, что Валюха из "Cватов" поддержала Россию

22:09

Готовы к любому сценарию: войска РФ усилили обстрелы Харьковщины, есть жертвыВидео

21:54

Город виден в прицелы: у Зеленского назвали главное условие освобождения ХерсонаВидео

21:32

Потери ВСУ за время войны около 10 тысяч убитыми - АрестовичВидео

21:19

Зеленский встретился с легендарным голливудским комиком Беном СтиллеромВидео

21:11

"Искра демократии": Шольц поведал, чего больше всего боится ПутинВидео

21:00

Что будет с долларом: эксперт рассказал, стоит ли бежать сломя голову за валютойВидео

20:52

Правда ли щавель спасает от рака и можно ли его кушать много - исследования

20:46

Больницы и морги переполнены: потери оккупантов на Луганщине зашкаливают – ГайдайВидео

20:42

ЕС на неделе объявит о пакете помощи Украине на 9 млрд евро - BloombergВидео

20:31

Не Кацурин: Надя Дорофеева засветила загадочного бойфренда на романтичном фото

20:28

Телебачення Торонто. Уничтожить Украину в хорошем смысле: что не так с российскими либералами?Видеоблоги

20:14

Эксперт-международник пояснила, почему Европа не дает Украине большие партии тяжелого оружияВидео

20:02

Байден откровенно высказался о перспективах вступления Украины в ЕСВидео

19:59

"Признайте границы": Черновецкий нарвался на подозрение зашкваром с "ЛДНР"

Реклама
19:54

Почему Лукашенко уже потерял возможность для нападения на Украинумнение

19:32

Запрет русской музыки в Украине: в СНБО ответили на вопросы

19:31

Оккупанты получили по зубам на двух направлениях: ВСУ отразили вражеский штурмВидео

19:31

Анна Богдан после разрыва с холостяком кардинально сменила имидж

19:23

В МВД назвали три причины, почему не нужно паниковать из-за возможного вторжения БеларусиВидео

19:15

"Душевная болезнь": Гребенщиков гневно высказался о принадлежности Крыма и ДонбассаВидео

19:12

Напала на Украину, а теперь смеет угрожать Литве: Кулеба разнес Россию из-за блокады КалининградаВидео

19:06

Евгений Кошевой не сдержал слез: жена комика показала видео с его старшей дочерьюВидео

18:57

Атака на Харьков и захват Славянска: Зеленский раскрыл новое направление удара РФВидео

18:52

"Покажу, откуда на Украину готовили нападение": Арестович спародировал Лукашенко и оценил угрозу атаки БеларусиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять