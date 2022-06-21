Приметы на 22 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 22 июня / pixabay

22 июня церковь почитает память святого Кирилла Александрийского. Святой Кирилл был одним из самых значительных богословов своего времени.

В народе верили, что в этот день Солнце отдает земле всю свою силу. С этого дня начинается настоящее лето.

Считалось, что особое целебное свойство на Кирилла приобретала земляника. Ягоды, листья, цветки и корни растения помогают укрепить здоровье.

Хозяйки из земляники готовили, чаи, настойки и варенья на зиму.

Чтобы 22 июня привлечь удачу, следует быть в хорошем настроении, мыслить позитивно и загадывать желания.

Принято было выпускать детей бегать по траве босиком для крепкого здоровья на целый год.

22 июня можно избавиться от плохих привычек, негатива, спланировать свое будущее и загадать желания.

Что нельзя делать 22 июня

Нельзя ловить рыбу и отправляться на охоту.

Нельзя выяснять с кем-либо отношения. Можно привлечь еще больше проблем.

Нельзя делиться своими мыслями и планами на будущее.

Нельзя говорить не правду 22 июня. Можно навлечь неприятности.

Нельзя одалживать деньги. Можно еще долго сидеть без денег.

Приметы на 22 июня

Если земляника поспела, то овес уже поздно сеять.

Если много ягод земляники, то зима будет холодной.

Если погода хорошая, а муравьев почти не видно, то будет ненастье.

Если вороны часто кричат, то стоит ждать дождей.

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