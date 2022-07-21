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Приметы на 22 июля: 3 вещи, которые категорически нельзя делать

21 июля 2022, 16:59

Что нельзя делать 22 июля и как не попасть в беду.

лето, приметы
Что нельзя делать 22 июля / goodfon.ru

22 июля церковь почитает память священномученика Панкратия, который пострадал за свою веру. А в народе этот праздник называется Черничным днем, соответственно многие его обычаи связаны именно с этой ягодой.

В этот день хозяйки собирали урожай огурцов. Делали различные заготовки и консервацию.

Чтобы урожай огурцов в будущем году был большой, стоит на огороде закопать самый большой в глубокую яму. Верили, что таким образом ваш "огород" будет ломиться от урожая.

Сегодня отправлялись собирать чернику. Согласно примете, если ягод в лесу много, морозы будут трескучими зимой. А если к этому времени черника не поспела, осень будет холодной.

Хозяйки обязательно пекли пироги с черникой.

22 июля можно переезжать на новое место. Обязательно открывали ночью окно, чтобы впустить удачу в дом.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя ругаться с близкими и родителями. Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя 22 июля носить одежду темного цвета.

Нельзя 22 июля начинать новые дела.

Приметы на 22 июля

Если много лягушек громко квакают, то будет хорошо клевать рыба.

Если утром идет дождь, то погода целый день будет хорошая.

Если много птиц 22 июля, то ждать хороший вестей.

Если много черники в лесу, то будет морозной зима.

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