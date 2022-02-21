Приметы на 22 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 22 февраля / ua.depositphotos.com

22 февраля церковь почитает память преподобного Панкратия Печерского. Преподобный помогал вылечить недуг и поставить на ноги больного.

В этот день мужчины плели лапти из древесного лыка. Довольно часто лапти плети на продажу. Такая обувь стоила недорого, но и быстро изнашивалась.

Женщины осматривали заготовки на зиму. Испорченные обязательно выбрасывали.

В этот день принято пополнять запасы еды иначе верили, что с этого дня цены будут только расти.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя 22 февраля лениться. Можно потерять всю удачу.

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Нельзя строить планы и прогнозы о будущей жизни.

Нельзя хвалить детей 22 февраля. Считалось, что учеба будет даваться тяжко.

Приметы на 22 февраля

Если в этот день мороз ударит, то холода будут еще долго.

Если красный закат 22 февраля, то будет снегопад.

Если стекла в доме запотели, то к оттепели.

Если на ветвях деревья много снега, то год будет урожайным.

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