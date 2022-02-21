Приметы на 22 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Чем опасен день 22 февраля и как привлечь удачу.
22 февраля церковь почитает память преподобного Панкратия Печерского. Преподобный помогал вылечить недуг и поставить на ноги больного.
В этот день мужчины плели лапти из древесного лыка. Довольно часто лапти плети на продажу. Такая обувь стоила недорого, но и быстро изнашивалась.
Женщины осматривали заготовки на зиму. Испорченные обязательно выбрасывали.
В этот день принято пополнять запасы еды иначе верили, что с этого дня цены будут только расти.
Что нельзя делать 22 февраля
Нельзя 22 февраля лениться. Можно потерять всю удачу.
Нельзя строить планы и прогнозы о будущей жизни.
Нельзя хвалить детей 22 февраля. Считалось, что учеба будет даваться тяжко.
Приметы на 22 февраля
Если в этот день мороз ударит, то холода будут еще долго.
Если красный закат 22 февраля, то будет снегопад.
Если стекла в доме запотели, то к оттепели.
Если на ветвях деревья много снега, то год будет урожайным.
Читайте также:
- Названы 5 опасных вещей, которые нельзя фотографировать
- Какие вещи привлекут деньги и счастье в дом этой весной: что нужно купить уже сейчас
- Должны быть на каждой кухне: какие травы и приправы привлекают удачу и помогают разбогатеть