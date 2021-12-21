Приметы на 22 декабря: что нельзя делать в день святой Анны и как не попасть в беду

Считается, что праведная Анна помогает побороть бесплодие и посылает благодать.
22 декабря церковь почитает память святой Анны. Полное название праздника - зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной.
Люди называли праздник Анна Зимняя. Наши предки считали, что зима в этот день вступает в свои права. Зачастую 22 декабря устанавливались суровые морозы.
Существовало поверье, что солнце в эту дату умирает и заново рождается. Отсюда традиция - гасить огни на Анна.
В этот день стоит молиться и просить святую забеременеть. Считается, что праведная Анна помогает побороть бесплодие и посылает благодать.
Что нельзя делать 22 декабря
Нельзя 22 декабря беременным женщинам разжигать огонь. Может навредить в будущем ребенку.
Нельзя 22 декабря выходить из дома без особой надобности. Существовало поверье, что на Анну Темную звери сбиваются в стаи и нападают на путников в полях.
Нельзя беременным женщинам 22 декабря работать, вышивать и вязать.
Приметы на 22 декабря
Если снега много, то летом будет большой урожай пшеницы.
Если 22 декабря солнечно и морозно, то такая погода сохранится до Нового года.
Если птицы поют под крышей дома, жди потепление.
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