Приметы на 22 декабря: что нельзя делать в день святой Анны и как не попасть в беду

Что нельзя делать 22 декабря / ua.depositphotos.com

22 декабря церковь почитает память святой Анны. Полное название праздника - зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной.

Люди называли праздник Анна Зимняя. Наши предки считали, что зима в этот день вступает в свои права. Зачастую 22 декабря устанавливались суровые морозы.

Существовало поверье, что солнце в эту дату умирает и заново рождается. Отсюда традиция - гасить огни на Анна.

В этот день стоит молиться и просить святую забеременеть. Считается, что праведная Анна помогает побороть бесплодие и посылает благодать.

Что нельзя делать 22 декабря

Нельзя 22 декабря беременным женщинам разжигать огонь. Может навредить в будущем ребенку.

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Нельзя 22 декабря выходить из дома без особой надобности. Существовало поверье, что на Анну Темную звери сбиваются в стаи и нападают на путников в полях.

Нельзя беременным женщинам 22 декабря работать, вышивать и вязать.

Приметы на 22 декабря

Если снега много, то летом будет большой урожай пшеницы.

Если 22 декабря солнечно и морозно, то такая погода сохранится до Нового года.

Если птицы поют под крышей дома, жди потепление.

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