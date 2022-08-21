Приметы на 22 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы весь год прошел удачно

Что нельзя делать 22 августа / pixabay

22 августа церковь почитает память Матфея. В этот день наши предки внимательно наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет осень.

На Матфея принять печь оладьи из свежей простокваши.

Хозяйки обязательно сушили огородную зелень на зиму, так как она обретала особую силу. Позже укроп, петрушку и прочие специи использовали для лечения болезней.

Чтобы весь год прошел удачно, стоить сделать оберег своими руками.

Что нельзя делать 22 августа

Нельзя громко веселиться и устраивать гуляния.

Нельзя 22 августа пить молоко в "сыром" виде.

Нельзя брать деньги в долг. Иначе вас ждут финансовые потери в будущем.

Нельзя 22 августа гадать на судьбу. Можно привлечь потери и несчастье.

Приметы на 22 августа

Если много росы утром, то день будет жарким.

Если спокойная и тихая погода, то к теплой осени и поздней зиме.

Если южный ветер "крутит", то зимой будет много снега.

Если дождь пошел 22 августа, то ждать ненастья до конца лета.

Читайте также: