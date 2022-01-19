Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 21 января / pixabay

21 января церковь почитает память епископа Емельяна и монаха Григория Печерского. Святые помогали избавиться от болезней и привлечь здоровье.

В этот день принято приглашать кумовей в гости. Говорили, что весь год крестник будет здоров, если в этот день его духовные отец и мать будут рядом.

Хозяйки готовили пышный стол и угощали гостей. Сначала на стол ставили заливное из рыбы, мясо, яйца и квас, потом – щи или суп из потрохов, лапшу с мясом или молоком.

Затем подавали пшенную и гречневую каши. В заключение потчевали дорогих гостей сладким пирогом.

Кумовья, перед тем как прийти в гости, покупали полотенце и мыло.

Реклама

Что нельзя делать 21 января в Емельянов день

Нельзя злиться и ругаться с близкими.

Нельзя унывать и ругать себя.

Нельзя жадничать и отказывать близким.

Нельзя 21 января варить кисель и пить его.

Приметы на 21 января

Если в доме окна запотели, то стоит ждать потепления.

Если много звезд на небе, то сулят холода.

Если солнце опоясано кругом, то выпадет много снега.

Если сильные ветра в этот день, то к неурожайному лету с грозами.

Читайте также: