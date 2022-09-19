Приметы на 21 сентября: какие 4 вещи нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, чтобы в беду не попасть

Что нельзя делать 21 сентября / goodfon.ru

21 сентября церковь почитает один из 12 важнейших праздников после Пасхи. В этот день православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.

Для женщин в этот день действуют особые правила.

Считается, что в этот день человек должен просить Богородицу о самом сокровенном, и она поможет ему.

Женщины накрывали щедрый стол и приглашали в дом гостей. Чем больше блюд будет на столе, тем лучше будет следующий урожай.

В этот день детей на пороге дома обливали водой, чтобы здоровье у них было лучше.

Существует отдельная примета для женщин - согласно верованиям, чем раньше в этот день она умоется, тем дольше сохранит молодость и красоту.

Умелые хозяйки в этот день пекли овсяный хлеб.

Что нельзя делать 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы

Нельзя 21 сентября ругаться и ссориться.

Нельзя желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо.

Нельзя 21 сентября употреблять алкоголь.

Нельзя 21 сентября заниматься физическим трудом.

Приметы на 21 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы

Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей.

Если на луке много шелухи, то зима холодной будет.

Если алый закат или рассвет, то к ветряной и дождливой погоде.

Если с утра иней на траве, то к непогоде.

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