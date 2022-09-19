Приметы на 21 сентября: какие 4 вещи нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, чтобы в беду не попасть

Как привлечь удачу на Рождество Пресвятой Богородицы и все традиции дня.
21 сентября церковь почитает один из 12 важнейших праздников после Пасхи. В этот день православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.
Для женщин в этот день действуют особые правила.
Считается, что в этот день человек должен просить Богородицу о самом сокровенном, и она поможет ему.
Женщины накрывали щедрый стол и приглашали в дом гостей. Чем больше блюд будет на столе, тем лучше будет следующий урожай.
В этот день детей на пороге дома обливали водой, чтобы здоровье у них было лучше.
Существует отдельная примета для женщин - согласно верованиям, чем раньше в этот день она умоется, тем дольше сохранит молодость и красоту.
Умелые хозяйки в этот день пекли овсяный хлеб.
Что нельзя делать 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы
Нельзя 21 сентября ругаться и ссориться.
Нельзя желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо.
Нельзя 21 сентября употреблять алкоголь.
Нельзя 21 сентября заниматься физическим трудом.
Приметы на 21 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы
Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей.
Если на луке много шелухи, то зима холодной будет.
Если алый закат или рассвет, то к ветряной и дождливой погоде.
Если с утра иней на траве, то к непогоде.
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