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Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерять

19 октября 2022, 20:10

Как привлечь удачу 21 октября и что нельзя делать в это день.

осень, приметы
Что нельзя делать 21 октября / pixabay

21 октября церковь почитает память святых Трифона и Пелагею. С этого дня ждали настоящих холодов и были очень осторожными в быту, так как риск происшествий возрастал.

С этого дня принято было делать ремонт в доме. Готовили жилище к зиме.

Женщины старались перебрать зимнюю одежду, и докупить теплые вещи. Также с этого дня принято было квасить капусту.

Чтобы привлечь успех в жизнь, можно провести генеральную уборку в доме.

Что нельзя делать 21 октября

Нельзя 21 октября много сплетничать и рассказывать о своих проблемах.

Нельзя 21 октября обсуждать других людей.

Нельзя 21 октября бездельничать. Можно навлечь неприятности.

Нельзя 21 октября рассказывать свои сны. Могут принести неудачи.

Нельзя 21 октября переедать. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Приметы на 21 октября

Если звезды ярко сияют, то погода будет хорошая.

Если до этого дня с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно.

Если луна в кругах, то лето засушливым будет.

Если облака низко плывут, то к морозу.

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