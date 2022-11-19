Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечь

Что нельзя делать 21 ноября / goodfon.ru

21 ноября церковь почитает память архангела Михаила.

Ранее люди на Михаила накрывали пышные столы и отмечали праздник вместе со своими семьями. Поскольку вскоре после праздника начинался Рождественский пост, и люди хотели наесться.

21 ноября ходили в церковь. Просили здоровья и хорошей судьбы. Также можно было обращаться к Михаилу с просьбой.

Что нельзя делать 21 ноября

Нельзя выполнять тяжелую работу.

Нельзя резать, рубить топором и ткать.

Нельзя ссориться и повышать голос.

Приметы на 21 ноября

Если с утра появился иней, то зима будет снежной.

Если утром наблюдается туман, то будет оттепель.

Если день будет ясным, то скоро придут сильные морозы.

Если идет мокрый снег, то весна будет дождливой.

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