Приметы на 21 июня: что нельзя делать в день летнего солнцестояния и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 21 июня и что нужно сделать в день летнего солнцестояния.
21 июня отмечается особенно энергетический день в году. В этот день летнее солнцестояние. Это начало астрономического лета в северном полушарии.
Летнее солнцестояние означает пик продолжительности светлого времени суток. Именно на 20 или 21 июня приходится самый длинный день и самая короткая ночь.
Что нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния
Нельзя 21 июня скандалить и выяснять отношения.
Нельзя 21 июня играть с огнем и игнорировать правила безопасности.
Нельзя 21 июня одалживать деньги и брать в долг.
Приметы на 21 июня в день летнего солнцестояния
Если на Федора выпала обильная роса, то к богатому урожаю льна.
Если гроза на Федора, то к ненастной погоде.
Если много звезд на небе, то будет много грибов в сентябре.
Как привлечь удачу в день летнего солнцестояния 21 июня
Стоит загадать самое заветное желание 21 июня. Верили, что оно обязательно сбудется.
В день летнего солнцестояния стоит собирать утреннюю росу, так как она в этот день обладает магическими свойствами.
Также стоит положить у порога дома крапиву, чтобы беды обошли дом стороной.
В день солнцестояния нужно собрать лекарственные травы, сделать из них букет и повесить на видном месте в доме. Так дом обойдут все беды и болезни.
Читайте также:
- Самая вкусная и легкая летняя закуска из 3 ингредиентов: невероятно вкусный рецепт
- Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: невероятный рецепт
- Самые вкусные слоеные корзиночки с идеальной начинкой из 2 ингредиентов: простой рецепт