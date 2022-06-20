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Приметы на 21 июня: что нельзя делать в день летнего солнцестояния и как не попасть в беду

20 июня 2022, 05:20

Как привлечь удачу 21 июня и что нужно сделать в день летнего солнцестояния.

лето, приметы, летнее солнцестояние 2022
Что нельзя делать 21 июня летнее солнцестояние 2022 / pixabay

21 июня отмечается особенно энергетический день в году. В этот день летнее солнцестояние. Это начало астрономического лета в северном полушарии.

Летнее солнцестояние означает пик продолжительности светлого времени суток. Именно на 20 или 21 июня приходится самый длинный день и самая короткая ночь.

Что нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния

Нельзя 21 июня скандалить и выяснять отношения.

Нельзя 21 июня играть с огнем и игнорировать правила безопасности.

Нельзя 21 июня одалживать деньги и брать в долг.

Приметы на 21 июня в день летнего солнцестояния

Если на Федора выпала обильная роса, то к богатому урожаю льна.

Если гроза на Федора, то к ненастной погоде.

Если много звезд на небе, то будет много грибов в сентябре.

Как привлечь удачу в день летнего солнцестояния 21 июня

Стоит загадать самое заветное желание 21 июня. Верили, что оно обязательно сбудется.

В день летнего солнцестояния стоит собирать утреннюю росу, так как она в этот день обладает магическими свойствами.

Также стоит положить у порога дома крапиву, чтобы беды обошли дом стороной.

В день солнцестояния нужно собрать лекарственные травы, сделать из них букет и повесить на видном месте в доме. Так дом обойдут все беды и болезни.

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