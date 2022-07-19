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Приметы на 21 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы избавиться от проблем в доме

19 июля 2022, 20:10

Что нельзя делать 21 июля и как не попасть в беду.

лето, приметы
Что нельзя делать 21 июля / pixabay

21 июля церковь почитает память святого великомученика Прокопия Кесарийского. Кроме того, в эту дату также чествуют икону Казанской Божьей Матери.

В этот день хозяйки выходили в поле. Верили, если найти червя, то можно целый год жить в благополучии и не испытывать ни в чем недостатка.

Существовал такой способ избавления от недугов на Прокопия, как взять колосок и привязать его за пояс - верили, что тогда до конца лета спина болеть не будет.

Хозяйки готовили заготовки на зиму и варили борщ 21 июля.

Что нельзя делать 21 июля

Нельзя 21 июля ходить купаться в открытых водоемах. Можно наткнуться на водяного, который утащит на дно, и домой уже не вернешься.

Нельзя 21 июля начинать новые дела. Можно прогнать удачу и дело ждет провал.

Нельзя 21 июля отправляться в дальнюю дорогу.

Приметы на 21 июля

Если на Прокопия в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.

Если жарко, то Ильин день 2 августа будет с аномальной погодой.

Если новолуние припало на эту дату, то по погоде можно определить, каким будет август.

Если сегодня пчелы злее стали, то это сулило скорое начало жары или засухи.

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