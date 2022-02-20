Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в беду

Чем опасен день 21 февраля и как привлечь удачу.
21 февраля церковь почитает память одного из 12 малых пророков - Захария.
С этого дня принято начинать подготовку к сельхохозяйственным работам. Осматривали теплицы, проверяли огород и весь инвентарь.
Старались начинать делать рассаду, а чтобы хорошо росла, добавляли святой воды.
В народе этот день считали несчастливым, который может принести много бед. Именно с 21 февраля рыба перестает клевать.
Женщины молились святому Захарию, прося об удачной жатве.
Что нельзя делать 21 февраля
Нельзя 21 февраля посещать стоматологов и ставить пломбы. Считалось, что лечение не будет полезным.
Нельзя 21 февраля проводить операции и хирургические вмешательства.
Нельзя 21 февраля никому завидовать. Можно привлечь неудачи.
Нельзя 21 февраля брать в руки палки или длинные ветки. Можно попасть в неприятную ситуацию.
Нельзя 21 февраля поднимать с земли найденную вещь, особенно деньги. Можно потерять все сбережения.
Приметы на 21 февраля
Если гром гремит 21 февраля, то будет штормовая погода летом.
Если мороз стоит 21 февраля, то к скорому наступлению весны.
Если последняя неделя марта холодная, то март будет теплым.
Если на деревьях иней, то удастся много меда собрать.
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