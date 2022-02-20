Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в беду

Что нельзя делать 21 февраля / pixabay

21 февраля церковь почитает память одного из 12 малых пророков - Захария.

С этого дня принято начинать подготовку к сельхохозяйственным работам. Осматривали теплицы, проверяли огород и весь инвентарь.

Старались начинать делать рассаду, а чтобы хорошо росла, добавляли святой воды.

В народе этот день считали несчастливым, который может принести много бед. Именно с 21 февраля рыба перестает клевать.

Женщины молились святому Захарию, прося об удачной жатве.

Реклама

Что нельзя делать 21 февраля

Нельзя 21 февраля посещать стоматологов и ставить пломбы. Считалось, что лечение не будет полезным.

Нельзя 21 февраля проводить операции и хирургические вмешательства.

Нельзя 21 февраля никому завидовать. Можно привлечь неудачи.

Нельзя 21 февраля брать в руки палки или длинные ветки. Можно попасть в неприятную ситуацию.

Нельзя 21 февраля поднимать с земли найденную вещь, особенно деньги. Можно потерять все сбережения.

Приметы на 21 февраля

Если гром гремит 21 февраля, то будет штормовая погода летом.

Если мороз стоит 21 февраля, то к скорому наступлению весны.

Если последняя неделя марта холодная, то март будет теплым.

Если на деревьях иней, то удастся много меда собрать.

Читайте также: