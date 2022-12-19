Приметы на 21 декабря: всего 2 запрета, которые категорически нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 21 декабря и как привлечь удачу в этот день.

Что нельзя делать 21 декабря/ goodfon.ru

21 декабря церковь почитает память Анфисы Римской. В этот день девушкам надо заниматься рукоделием. Шить, вязать и вышивать различные изделия.

Именно с этого дня начинались подготовки к свадьбе. Вышивали свадебные рушныки, изображая распространенные символы-ромбы, которые символизировали плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.

Женщины просили святую Анфису уберечь от проблем в доме и других бедствий.

Также в этот день принято было надевать шелковую нить на запястье. Считалось, что она поможет защититься от негатива.

Если начать заниматься новым делом в этот день, то оно будет успешным.

Что нельзя делать 21 декабря

Нельзя 21 декабря ссориться и не входить в конфликты.

Нельзя 21 декабря вспоминать прошлое, плакать и грустить.

Приметы на 21 декабря

Если 21 декабря птицы под крышей прячутся, то ждать метель.

Если синицы с самого утра чирикают, то примета к тому, что ночью ударит мороз.

Если 21 декабря идет снегопад, то будет дождливое лето.

Читайте также: