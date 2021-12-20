Приметы на 21 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 21 декабря / pixabay

21 декабря церковь почитает память преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской. В народе этот день прозвали праздник Анфисы-рукодельницы.

Женщины и молодые девушки в этот день вышивали, вязали и ткали. Незамужние женщины готовили рушники.

Чтобы семья была богата детьми, стоит в этот день вышить дерево жизни. Для здоровья вышивали солнце. Также иногда вышивали оленей, лошадей, львов - символы плодородия.

Рукоделие в этот день предвещает невероятную удачу в будущем году.

В доме стоит сделать генеральную уборку и навести чистоту во всех углах.

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Что нельзя делать 21 декабря

Нельзя 21 декабря ходить в грязных вещах.

Нельзя тратить деньги на необдуманные покупки.

Нельзя отказывать в милостыне, а также просьбе.

Приметы на 21 декабря

Если 21 декабря вьюга, то лето будет ненастным.

Если снег пошел с утра, то будет дождливое лето.

Если птицы под крышу прячутся, то скоро будет метель.

Если день морозный и тихий, то зима будет снежной и мягкой.

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