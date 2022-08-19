Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерять

Что нельзя делать 21 августа и как не попасть в беду.
21 августа церковь почитает память двух мучеников в период раннего христианства – Лавра и Фрола.
В этот день принято было проводить на кухне и делать заготовки на зиму.
Также можно погадать на желания. Нужно встать на перекресток и загадать желание. Если подул в лицо ветер, то желание сбудется, а если нет – придется подождать его исполнения.
На Мирона всегда собирали в лесу ежевику, чтобы потом сделать из нее целебные настойки и испечь пироги.
В этот день в северных областях обычно начинаются первые заморозки. Потому все работы завершали до этого дня.
Что нельзя делать 21 августа
Нельзя трогать и обижать лошадей.
Нельзя лениться и долго спать.
Нельзя кричать и выяснять отношения.
Приметы на 21 августа
Если небо красное на восходе, то погода будет ветреной.
Если ветер дует порывами, то будет тихая погода.
Если закат не видно из-за плотных туч, то к дождю.
Если ночной туман от воды вверх поднимается, то к ухудшению погоды.
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