Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерять

Что нельзя делать 21 августа / goodfon.ru

21 августа церковь почитает память двух мучеников в период раннего христианства – Лавра и Фрола.

В этот день принято было проводить на кухне и делать заготовки на зиму.

Также можно погадать на желания. Нужно встать на перекресток и загадать желание. Если подул в лицо ветер, то желание сбудется, а если нет – придется подождать его исполнения.

На Мирона всегда собирали в лесу ежевику, чтобы потом сделать из нее целебные настойки и испечь пироги.

В этот день в северных областях обычно начинаются первые заморозки. Потому все работы завершали до этого дня.

Что нельзя делать 21 августа

Нельзя трогать и обижать лошадей.

Нельзя лениться и долго спать.

Нельзя кричать и выяснять отношения.

Приметы на 21 августа

Если небо красное на восходе, то погода будет ветреной.

Если ветер дует порывами, то будет тихая погода.

Если закат не видно из-за плотных туч, то к дождю.

Если ночной туман от воды вверх поднимается, то к ухудшению погоды.

Читайте такжеУкраину будет трусить: астролог назвала 4 даты, когда будет происходить настоящее пекло

Читайте также: