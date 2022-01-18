Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в беду

Что нельзя делать 20 января / pixabay

20 января церковь почитает память Крестителя Господня Иоанна. С этого дня начиналась пора свадеб.

Иоанна Предтечи считали покровителем семейного счастья. Святому молились за здоровье в семье и удачу. Если вы решили поженится 20 января, супружеская жизнь будет счастливой, а союз - крепким.

С утра 20 января, стоит выпить натощак святой воды, чтобы очистить от негатива и всего зла и привлечь здоровье. В этот день крестили детей. Это очень благоприятный день.

В этот день хозяйки накрывали пышный стол и приглашали в гости друзей.

Что нельзя делать в день Иоанна 20 января

Нельзя умываться 20 января. Вас могут обмануть.

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Нельзя завидовать и говорить плохое о людях.

Нельзя 20 января ходить раздетыми. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 20 января смотреть в зеркало. Можно лишиться всей красоты.

Приметы на 20 января в день Иоанна

Если 20 января солнце, то весна ожидается ранняя.

Если 20 января морозная погода, то холода простоят еще неделю.

Если снегопады и метели 20 января, то стоит ждать мороза на Масленицу.

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