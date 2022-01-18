Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 20 января и что нельзя делать в день Иоанна.
20 января церковь почитает память Крестителя Господня Иоанна. С этого дня начиналась пора свадеб.
Иоанна Предтечи считали покровителем семейного счастья. Святому молились за здоровье в семье и удачу. Если вы решили поженится 20 января, супружеская жизнь будет счастливой, а союз - крепким.
С утра 20 января, стоит выпить натощак святой воды, чтобы очистить от негатива и всего зла и привлечь здоровье. В этот день крестили детей. Это очень благоприятный день.
В этот день хозяйки накрывали пышный стол и приглашали в гости друзей.
Что нельзя делать в день Иоанна 20 января
Нельзя умываться 20 января. Вас могут обмануть.
Нельзя завидовать и говорить плохое о людях.
Нельзя 20 января ходить раздетыми. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя 20 января смотреть в зеркало. Можно лишиться всей красоты.
Приметы на 20 января в день Иоанна
Если 20 января солнце, то весна ожидается ранняя.
Если 20 января морозная погода, то холода простоят еще неделю.
Если снегопады и метели 20 января, то стоит ждать мороза на Масленицу.
Читайте также:
- Магнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачу
- Какие привычки предвещают успех и богатство в доме
- Магниты бедности: какие вещи нельзя покупать и приносить в дом