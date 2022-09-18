Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечь

Что нельзя делать 20 сентября / goodfon.ru

20 сентября церковь почитает память преподобного Луки Глубокоречинского. В народе этот особенный день принято назвать Лука, Луков день.

Раньше с этого дня начинали убирать лук на полях и огородах. Овощ несли на продажу на базары, плели из него косы и подвешивали к потолку для дальнейшего хранения.

По луковицам определяли погоду на будущую зиму. Если шелухи много - она будет морозной. Также нельзя было готовить лук, пока весь урожай не будет собран.

Женщины делали оберег из лука. Ожерелья из лука подвешивали в комнате, где спали дети, чтобы защитить их от болезней, а также для крепкого сна.

После того как урожай собрался, луковицу нужно было обязательно попробовать каждому члену семьи. Считалось, что это поможет укрепить здоровье и защитить от болезней в сезон холодов.

Что нельзя делать в Луков день

Нельзя дарить куклы маленьким девочкам 20 сентября. Такой подарок может привести к бесплодию в будущем.

Нельзя 20 сентября свататься. Такие отношения быстротечны, а брак будет недолговечен.

Нельзя 20 сентября проводить любые финансовые сделки. Можно привлечь неприятности.

Нельзя 20 сентября избегать блюд с луком. Чем больше съедите овоща, тем здоровее, крепче и счастливее будете в следующем году.

Приметы на 20 сентября

Если в небе плывут белые облака, то ждать ненастья уже скоро.

Если в дом вечером зайдет в гости мужчина, то принесет с собой защиту для всех домочадцев от болезней на целый год.

Если журавли летят высоко, то к холодной осени.

Если кошки и собаки весь день прячутся в тепло, то к проливным дождям.

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