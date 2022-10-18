Приметы на 20 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беда не пришла

Что нельзя делать 20 октября / goodfon.ru

20 октября церковь почитает память святых мучеников Сергия и Вакха. В народе праздник называется Сергей Зимний или Зазимки, и в этот день встречали холода.

В этот день есть немало правил и запретов, которые нельзя нарушать, чтобы не навлечь на себя болезни и неудачу.

20 октября принято кормить сначала домашних животных, и только после этого за завтраком собиралась вся семья. Верили, что животные будут здоровы и радовать хозяев.

По поверьям, в этот день нельзя работать с тестом. Выпекание или другие приготовления могут принести несчастье, причем всем родным и близким.

В этот день женщины должны на голову надеть новый платок и ходить целый день. Такая традиция помогала избавиться от мигреней, головных болей и неурядиц.

Также можно с помощью косынки привлечь в дом счастье и достаток. Если женщина беременна, то старались не рожать в эту дату. Считается, то она не благоприятна для младенцев.

Что нельзя делать 20 октября

Нельзя женится и свататься 20 октября. Будет несчастной семья.

Нельзя женщинам 20 октября печь пироги, печенье и работать с тестом.

Нельзя 20 октября принимать подарки. Можно несчастье в дом принести.

Нельзя 20 октября жаловаться на свое состояние.

Приметы на 20 октября

Если в этот праздник выпал снег, то морозы придут позже.

Если спокойная и хорошая погода в этот день, то ждать тепла еще три недели.

Если на праздник луна бледная, то скоро будут снег и морозы.

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