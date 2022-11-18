Приметы на 20 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньги

Что нельзя делать 20 ноября и как привлечь большую удачу.
20 ноября церковь почитает память святого мученика Феодота Анкирского. Федот считался покровителем женского рукоделия и всех беременных.
В народе на праздник день Федота - когда уже устанавливалась морозная погода и водоемы покрывались льдом. Чтобы привлечь удачу, мужчины отправлялись на рыбалку. Кто словит рыбу и принесет домой, семью ждет успех и богатство весь год.
Женщины занимались рукоделием. Шили, вышивали, пряли.
Беременные девушки готовились к родам. Бездельничать на праздник женщинам в положении запрещалось.
Что нельзя делать 20 ноября
Нельзя 20 ноября начинать новые дела.
Нельзя 20 ноября употреблять жирные блюда и алкогольные напитки.
Нельзя 20 ноября долго смотреть в зеркало.
Приметы на 20 ноября
Если 20 ноября пошел снегопад, то значит весной будет много воды в реках.
Если в этот день снегопад начался впервые, то это сулило богатый урожай ржи.
Если начался гололед, то морозная погода установится на длительное время.
Если 20 ноября в небе очень громко кричат галки и вороны, то значит вскоре повалит сильный снегопад.
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