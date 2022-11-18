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Приметы на 20 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньги

18 ноября 2022, 20:10

Что нельзя делать 20 ноября и как привлечь большую удачу.

осень, приметы
Что нельзя делать 20 ноября / pixabay

20 ноября церковь почитает память святого мученика Феодота Анкирского. Федот считался покровителем женского рукоделия и всех беременных.

В народе на праздник день Федота - когда уже устанавливалась морозная погода и водоемы покрывались льдом. Чтобы привлечь удачу, мужчины отправлялись на рыбалку. Кто словит рыбу и принесет домой, семью ждет успех и богатство весь год.

Женщины занимались рукоделием. Шили, вышивали, пряли.

Беременные девушки готовились к родам. Бездельничать на праздник женщинам в положении запрещалось.

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя 20 ноября начинать новые дела.

Нельзя 20 ноября употреблять жирные блюда и алкогольные напитки.

Нельзя 20 ноября долго смотреть в зеркало.

Приметы на 20 ноября

Если 20 ноября пошел снегопад, то значит весной будет много воды в реках.

Если в этот день снегопад начался впервые, то это сулило богатый урожай ржи.

Если начался гололед, то морозная погода установится на длительное время.

Если 20 ноября в небе очень громко кричат галки и вороны, то значит вскоре повалит сильный снегопад.

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