Приметы на 20 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь здоровье 20 мая и стать счастливее.
20 мая церковь почитает память мученика Акакия, а также преподобного Иоанна Зедазнийского и 12 его учеников.
Этот день раньше называли Купальницей. Считалось, что купание в природных водоемах поможет человеку исцелиться от всех недугов и болезней.
Если водоема рядом нет, можно налить в таз воду и ополоснуться водой, это придаст силу и энергию.
Что нельзя делать 20 мая
Нельзя 20 мая гадать на игральных картах, Можно ждать несчастья.
Нельзя в этот день сеять семена. Урожая можно не ждать.
Нельзя 20 мая ничего сажать в огороде. Рассада быстро испортится.
Нельзя 20 мая брать в руки острые и хрупкие предметы.
Приметы на 20 мая
Если 20 мая идет дождь, то ждать урожая малины и калины.
Если дождливый день, то сентябрь будет теплым.
Если утром приморозило, а днем солнечно, то будет хороший урожай гречки.
Если луна красного цвета, то ждать осадки.
Читайте также:
- Ленивый хачапури всего из 4 ингредиентов: невероятно вкусный и простой рецепт
- Хрустящая корочка и воздушная начинка: рецепт идеальных сочников за 5 минут
- Хрустящий ролл из лаваша с грибной начинкой: самый вкусный рецепт за 5 минут