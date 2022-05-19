Приметы на 20 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 20 мая / pixabay

20 мая церковь почитает память мученика Акакия, а также преподобного Иоанна Зедазнийского и 12 его учеников.

Этот день раньше называли Купальницей. Считалось, что купание в природных водоемах поможет человеку исцелиться от всех недугов и болезней.

Если водоема рядом нет, можно налить в таз воду и ополоснуться водой, это придаст силу и энергию.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя 20 мая гадать на игральных картах, Можно ждать несчастья.

Нельзя в этот день сеять семена. Урожая можно не ждать.

Нельзя 20 мая ничего сажать в огороде. Рассада быстро испортится.

Нельзя 20 мая брать в руки острые и хрупкие предметы.

Приметы на 20 мая

Если 20 мая идет дождь, то ждать урожая малины и калины.

Если дождливый день, то сентябрь будет теплым.

Если утром приморозило, а днем солнечно, то будет хороший урожай гречки.

Если луна красного цвета, то ждать осадки.

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