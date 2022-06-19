Приметы на 20 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 20 июня / pixabay

20 июня церковь почитает память мученика Феодота Анкирского, который жил на территории города Анкира в третьем веке.

Считалось, что в этот день можно смело купаться в водоемах, не боясь русалок. Если сегодня теплый день, то верили, что будет хороший урожай ржи.

Если на Федота ударит гроза, то к долгой ненастной погоде.

Что нельзя делать 20 июня

Нельзя 20 июня на Федота признаваться в любви или свататься.

Нельзя 20 июня делиться с посторонними людьми своими планами на будущее.

Нельзя жаловаться на судьбу, наши предки верили, что так можно разгневать ангела-хранителя и накликать неприятности.

Нельзя покупать и носить на себе серебряные украшения, только золото, которое ассоциируется с золотом хлебов на полях.

Приметы на 20 июня

Если дождь на Федота, то будет плохой урожай ржи.

Если хорошая погода на Федота, то будет богатый урожай.

Если гром гремит 20 июня, то будет долгое ненастье, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней.

Если гром переходит 20 июня с места на место и слышится с разных сторон, то будет град.

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