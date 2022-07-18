Приметы на 20 июля: 3 вещи, которые лучше в этот день не делать

Что нельзя делать 20 июля / goodfon.ru

20 июля церковь почитает память Фомы Малеина и преподобного Акакия Синайского.

В этот день было принято ходить в церковь и просить святого Фому о помощи в борьбе с болезнями. К Акакию обращаются за прощением самых страшных грехов.

Раньше верили, что если 20 июля посидеть под дубом, то можно запастись здоровьем и силами на весь год. Еще сегодня вели заготовку дубовых веников для бани.

В этот день можно начинать высаживать землянику и повторно засевать редис – считалось, что это следует сделать до 10 августа.

Что нельзя делать 20 июля

Нельзя 20 июля свататься и жениться. Семейная жизнь не будет счастливой.

Нельзя 20 июля обманывать и клеветать. Можно навлечь на свою судьбу неприятные последствия.

Нельзя 20 июля завидовать. Можно отвернуть удачу от своего дома и карьеры.

Нельзя 20 июля совершать сильные физические нагрузки.

Приметы на 20 июля

Если идет дождь, будет мокро еще несколько недель.

Если сухо 20 июля, то будет неурожайный год.

Если искупаться 20 июля, то можно привлечь проблемы.

Если поджечь дубовые листья у дома, то можно уберечь жилище от пожара.

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