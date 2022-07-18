УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 20 июля: 3 вещи, которые лучше в этот день не делать

18 июля 2022, 20:10

Как уберечь дом от пожаров и бед 20 июля.

лето, приметы
Что нельзя делать 20 июля / goodfon.ru

20 июля церковь почитает память Фомы Малеина и преподобного Акакия Синайского.

В этот день было принято ходить в церковь и просить святого Фому о помощи в борьбе с болезнями. К Акакию обращаются за прощением самых страшных грехов.

Раньше верили, что если 20 июля посидеть под дубом, то можно запастись здоровьем и силами на весь год. Еще сегодня вели заготовку дубовых веников для бани.

В этот день можно начинать высаживать землянику и повторно засевать редис – считалось, что это следует сделать до 10 августа.

Что нельзя делать 20 июля

Нельзя 20 июля свататься и жениться. Семейная жизнь не будет счастливой.

Нельзя 20 июля обманывать и клеветать. Можно навлечь на свою судьбу неприятные последствия.

Нельзя 20 июля завидовать. Можно отвернуть удачу от своего дома и карьеры.

Нельзя 20 июля совершать сильные физические нагрузки.

Приметы на 20 июля

Если идет дождь, будет мокро еще несколько недель.

Если сухо 20 июля, то будет неурожайный год.

Если искупаться 20 июля, то можно привлечь проблемы.

Если поджечь дубовые листья у дома, то можно уберечь жилище от пожара.

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:52

Россияне вечером мощно ударили по Николаеву, в области много раненых

20:46

Массовый бунт в армии РФ: десятки тысяч отказников не хотят воевать в УкраинеВидео

20:30

Охота началась: Виталий Ким будет платить по 100 долларов за "головы" предателейВидео

20:26

Украина не может сбивать все ракеты РФ: в МВД назвали причинуВидео

20:20

ВСУ героически отбили вражеские штурмы Бахмута и Северска - Генштаб

Реклама
20:10

Приметы на 20 июля: 3 вещи, которые лучше в этот день не делатьВидео

19:57

"Это как верить в Санта Клауса": в ФРГ "опустили" Путина из-за обещаний по УкраинеВидео

19:43

Армия РФ может обстрелять Украину ракетами в ближайшее время: носители высокоточного оружия наготовеВидео

19:36

Скандал во Львове: девушке отказали в работе из-за отказа перейти на русский языкВидео

19:35

Удар по Крымскому мосту и базам РФ: эксперт объяснил законные цели ВСУВидео

19:32

Венедиктова нарушила молчание и впервые высказалась об указе Зеленского

19:27

Если нам придется жить годами в "замороженном конфликте"мнение

19:22

Зеленский просит Верховную Раду уволить БакановаВидео

19:17

Буряты хотят выйти из состава РФ: просят помощи у Байдена

19:16

Сами себя обстреливают: россияне опозорились, обнародовав карту боевых действий

19:05

Валит огромный столб дыма: в Новой Каховке точным ударом уничтожили склады оккупантовВидео

18:58

ВСУ "вломили" российским оккупантам на двух направлениях: враг считает потериВидео

18:43

Белый гроб и мишка: в Виннице простились с мальчиком, которого убила российская ракета

18:07

"Судный день" для Украины: военный эксперт Жданов оценил угрозы РоссииВидео

18:05

"Киев не хочет мира": Захарова не поняла слова Кулебы о переговорах с РФ и все перекрутилаВидео

Реклама
17:56

Первыми зайдут ВСУ: у Зеленского раскрыли сценарий освобождения КрымаВидео

17:43

В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву: кого касаетсяВидео

17:41

Почему Украине пора ударить по Крымскому мосту и российским военным базам в Крымумнение

17:32

После месячного молчания, служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар вышел на связь: "Чтобы вы знали"

17:24

Большие деньги, переезд и сказочное везение: 3 знака зодиака ждет 8 лет удачиВидео

17:20

Мощные взрывы и столб дыма: десант ВСУ сжег российские танки вместе с экипажемВидео

17:07

Европа не снимет санкции с России, если война закончится на условиях Путина - ШольцВидео

16:52

Украину накроет духота: синоптики назвали дату рекордной жарыВидео

16:51

Контракт липовый, с деньгами обманули: оккупант пожаловался на жесткий "замес" в УкраинеВидео

16:39

Трогательные поздравления с юбилеем 55 лет женщине – в прозе и стихах, красивые открытки и картинки

16:08

Контрнаступление в Донецкой области: ВСУ освободили минимум два населенных пункта - Арестович

16:08

ВСУ продвигаются на Херсонщине, в Харьковской и Донецкой областях атакует РФ – разведка БританииВидео

16:07

"В трусах придешь": скандального друга Лукашенко - нардепа Шевченко выгнали из зала ВРВидео

15:52

На Харьковщине спецназ ВСУ "покрошил" десятки диверсантов РФ: в плену командир вражеской ДРГВидео

15:49

Приметы на 19 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

15:47

Группа Rammstein поддержала Украину и развернула украинский флаг перед десятками тысяч людейВидео

15:44

Одни руины: астролог назвала месяц, когда закончится ракетный террор и какой город пострадает большеВидео

15:12

Воюют в одном окопе: отец и сын пошли в Нацгвардию вместе бить оккупантов

15:01

Будет свежим очень долго: 2 золотые советы, как избавиться от затхлого запаха постельного белья

15:00

Самый вкусный торт Наполеон за 30 минут: восхитительно простой рецептВидео

Реклама
14:59

РФ переходит к обороне: эксперт спрогнозировал сроки масштабного контрнаступления ВСУВидео

14:59

Ждем HIMARS, гаубицы и танки: дали бы все вовремя, удержали бы Северодонецк и Лисичанск – МИДВидео

14:45

Мирные переговоры возобновятся лишь после поражения РФ на фронте - КулебаВидео

14:34

"Неделя началась удачно": ВСУ попали в скопление оккупантов на ХерсонщинеВидео

14:32

Мощные взрывы на Херсонщине: взлетели на воздух склады с БК оккупантов РФВидео

14:26

ВСУ под Харьковом уничтожили 18-летнего десантника-оккупантаВидео

13:59

Армия Украины громит военные объекты РФ: враг убирает свои склады подальше от фронта – ГУРВидео

13:57

Травили синтетическим ядом: на правую руку Путина совершено покушение – СМИВидео

13:36

"Нездоровый человек": в Британии раскрыли неожиданный диагноз ПутинаВидео

13:23

ВСУ могут освободить Херсонскую область уже в августе – СоболевскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять