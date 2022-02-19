Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки и как не попасть в беду

Что нужно сделать 20 февраля, чтобы привлечь в дом удачу.
20 февраля церковь почитает память монаха Луки Елладского. В этот день принято поминать умерших родственников.
Стоит сходить в храм, помолиться и попросить спокойной жизни. Если не получается сходить в церковь, стоит посетить кладбище. На могилках убрать и оставить угощения.
Женщины убирали на кухне и обязательно пекли пироги с луком. Первый кусочек должен съесть глава семьи, потом родные а остальное отдавали нужнающимся.
Что нельзя делать 20 февраля
Нельзя пить крепкий черный чай 20 февраля, Вместо него нужно приготовить травяной, в состав которого должна в обязательном порядке войти лапчатка.
Нельзя 20 февраля громко веселиться. Можно привлечь проблемы в дом.
Нельзя 20 февраля играть свадьбы. Брак будет недолгий и несчастливый.
Нельзя совершать крупные покупки 20 февраля. Пользы они не принесут.
Нельзя 20 февраля одевать темные и зеленые вещи. Можно привлечь одиночество.
Нельзя 20 февраля молодым девушкам просто так выходить на улицу. Может произойти опасная ситуация.
Нельзя поднимать с земли крестик и опасные предметы. Можно всю печаль владельца вещей привлечь к себе.
Нельзя 20 февраля беременным брать деньги в долг. Роды могут стать тяжелыми.
Приметы на 20 февраля
Если синие облака 20 февраля, то скоро будет потепление.
Если нет ветра на Луку, то к урожаю яровых.
Если солнце 20 февраля красное, то будет холодное лето.
Если тепло и тает снег, то и лето будет теплым.
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