Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки и как не попасть в беду

Что нельзя делать 20 февраля / pixabay

20 февраля церковь почитает память монаха Луки Елладского. В этот день принято поминать умерших родственников.

Стоит сходить в храм, помолиться и попросить спокойной жизни. Если не получается сходить в церковь, стоит посетить кладбище. На могилках убрать и оставить угощения.

Женщины убирали на кухне и обязательно пекли пироги с луком. Первый кусочек должен съесть глава семьи, потом родные а остальное отдавали нужнающимся.

Что нельзя делать 20 февраля

Нельзя пить крепкий черный чай 20 февраля, Вместо него нужно приготовить травяной, в состав которого должна в обязательном порядке войти лапчатка.

Нельзя 20 февраля громко веселиться. Можно привлечь проблемы в дом.

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Нельзя 20 февраля играть свадьбы. Брак будет недолгий и несчастливый.

Нельзя совершать крупные покупки 20 февраля. Пользы они не принесут.

Нельзя 20 февраля одевать темные и зеленые вещи. Можно привлечь одиночество.

Нельзя 20 февраля молодым девушкам просто так выходить на улицу. Может произойти опасная ситуация.

Нельзя поднимать с земли крестик и опасные предметы. Можно всю печаль владельца вещей привлечь к себе.

Нельзя 20 февраля беременным брать деньги в долг. Роды могут стать тяжелыми.

Приметы на 20 февраля

Если синие облака 20 февраля, то скоро будет потепление.

Если нет ветра на Луку, то к урожаю яровых.

Если солнце 20 февраля красное, то будет холодное лето.

Если тепло и тает снег, то и лето будет теплым.

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