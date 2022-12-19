Приметы на 20 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы 2023 год принес успех

Как привлечь удачу 20 декабря и что нельзя делать в этот день.

Что нельзя делать 20 декабря / goodfon.ru

20 декабря церковь почитает память святого Амвросия Медиоланского, который молитвой мог творить чудеса. У этого дня есть свои особенные приметы, запреты, обычаи.

В этот день на Амвросия начинали готовиться к Рождеству Христову. Обязательно нужно было убрать в доме.

Поскольку продолжается Рождественский пост, в этот день нужно придерживаться ограничений - не есть мяса, молока, яиц, рыбы.

Также в доме принято было ставить веточки ели в воду. Верили, что они принесут небывалый успех.

Что нельзя делать 20 декабря

Нельзя 20 декабря ругаться, ссориться, желать кому-то зла, обижать людей и таить обиду в себе.

Нельзя встречаться с людьми, которые вам неприятны.

Нельзя 20 декабря тяжело работать, стирать.

Нельзя 20 декабря девушкам расчесываться и мыть голову.

Нельзя 20 декабря грустить, унывать, страдать.

Нельзя 20 декабря дарить и принимать подарки.

Нельзя 20 декабря пересаживать домашние растения.

Приметы на 20 декабря

Если солнце расположено в дымке, то ждать вьюгу.

Если идет мокрый снег, то лето будет с дождями.

Если домашние животные беспокойны, то ждать метель.

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