Приметы на 20 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы 2023 год принес успех

20 декабря церковь почитает память святого Амвросия Медиоланского, который молитвой мог творить чудеса. У этого дня есть свои особенные приметы, запреты, обычаи.
В этот день на Амвросия начинали готовиться к Рождеству Христову. Обязательно нужно было убрать в доме.
Поскольку продолжается Рождественский пост, в этот день нужно придерживаться ограничений - не есть мяса, молока, яиц, рыбы.
Также в доме принято было ставить веточки ели в воду. Верили, что они принесут небывалый успех.
Что нельзя делать 20 декабря
Нельзя 20 декабря ругаться, ссориться, желать кому-то зла, обижать людей и таить обиду в себе.
Нельзя встречаться с людьми, которые вам неприятны.
Нельзя 20 декабря тяжело работать, стирать.
Нельзя 20 декабря девушкам расчесываться и мыть голову.
Нельзя 20 декабря грустить, унывать, страдать.
Нельзя 20 декабря дарить и принимать подарки.
Нельзя 20 декабря пересаживать домашние растения.
Приметы на 20 декабря
Если солнце расположено в дымке, то ждать вьюгу.
Если идет мокрый снег, то лето будет с дождями.
Если домашние животные беспокойны, то ждать метель.
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