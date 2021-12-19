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Приметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

19 декабря 2021, 15:29

Не рекомендуется проводить этот праздник или праздничный вечер вдали от семьи.

мороз
Что нельзя делать 20 декабря / pixabay

20 декабря церковь почитает память святого Нила и Амвросия. Наши предки называли день Абросимов.

Женщины в этот день делали домашние заготовки и старались составить меню на Новый год.

Мужчины убирали в доме и помогали по хозяйству.

Перед тем, как приниматься за шитье или за другое рукоделие, нужно помолиться святому Амвросию Медиоланскому. Если этого не сделать, то свои печали и горести можно зашить или заплести в создаваемые вещи.

Что нельзя делать 20 декабря

Нельзя мыть голову 20 декабря. Плохая примета, которая может лишить счастья.

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Нельзя расчесывать волосы 20 декабря. Можно привлечь ссоры.

Нельзя 20 декабря стирать. Можно привлечь болезни в дом.

Нельзя 20 декабря много смеяться и громко петь. Можно навлечь на себя несчастье.

Нельзя 20 декабря дарить и принимать подарки. Можно весь негатив привлечь к себе.

Приметы на 20 декабря

Если солнце находится в облаках, то стоит ожидать снегопады.

Если 20 декабря дуют сильные ветры, то будет затяжная холодная погода.

Если коты тянутся за водой и много пьют, то быть холодам.

Если зима будет холодной, то лето будет жарким, и наоборот.

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