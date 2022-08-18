Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить беды

Что нельзя делать 20 августа и как не попасть в беду.
20 августа церковь почитает память Марины-Пимены. Наши предки в это время окончательно прощались с летом и встречать осень.
Хозяйки пекли вкусные угощения с малиной. Также на Марину-Пимену начинали желтеть листья и нужно было начинать работы по посеву озимой пшеницы.
В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать несжатый хлеб, в приюты относить гостинцы.
Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.
Что нельзя делать 20 августа
Нельзя 20 августа на улице вечером гулять. Можно надолго заболеть.
Нельзя 20 августа пугать аистов или неуважительно к ним относиться.
Нельзя 20 августа одалживать деньги и брать в долг.
Приметы на 20 августа
Если заря на восходе красная, то к скорому дождю.
Если утренний туман после восхода солнца рассеивается достаточно быстро, то будет хорошая погода.
Если 20 августа вода в реке пенится, то скоро начнется дождь.
Если аисты готовятся к отлету на юг, то следует ожидать раннюю и холодную осень.
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