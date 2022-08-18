Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить беды

Что нельзя делать 20 августа / goodfon.ru

20 августа церковь почитает память Марины-Пимены. Наши предки в это время окончательно прощались с летом и встречать осень.

Хозяйки пекли вкусные угощения с малиной. Также на Марину-Пимену начинали желтеть листья и нужно было начинать работы по посеву озимой пшеницы.

В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать несжатый хлеб, в приюты относить гостинцы.

Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.

Что нельзя делать 20 августа

Нельзя 20 августа на улице вечером гулять. Можно надолго заболеть.

Нельзя 20 августа пугать аистов или неуважительно к ним относиться.

Нельзя 20 августа одалживать деньги и брать в долг.

Приметы на 20 августа

Если заря на восходе красная, то к скорому дождю.

Если утренний туман после восхода солнца рассеивается достаточно быстро, то будет хорошая погода.

Если 20 августа вода в реке пенится, то скоро начнется дождь.

Если аисты готовятся к отлету на юг, то следует ожидать раннюю и холодную осень.

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