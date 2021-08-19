Приметы на 20 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 20 августа / pixabay

Ежегодно 20 августа по церковному календарю православные верующие отмечают День Марины-Пимены.

В этот день есть очень важный запрет, который почитали всегда, сразу после Яблочного Спаса. Связан он с аистами.

В этот день женщина, которая очень мечтает родить ребенка и забеременеть, ни в коем случае не должна показывать пальцем на небо, иначе может случайно указать на пролетающую птицу.

В этот день нельзя обижать аистов, любыми жестами, иначе в жизни могут быть неприятности.

Что нельзя делать 20 августа

20 августа нельзя пугать аистов. Нельзя их прогонять, кричать и бросать в них камни. Обиженные, они могут наслать обидчику несчастья.

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Поздно вечером и ночью нельзя гулять на улице, можно быстро заболеть.

Нельзя принимать важные решения.

В доме нельзя менять постельное белье на кровати, где спят супруги – они могут сильно поссориться.

20 августа нельзя отмечать свадьбы. По примете, такой брак будет коротким и проблематичным, а мужу и жене в семье предстоят выяснение отношений, скандалы, измены и ссоры.

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В день Марины на работе нельзя говорить о повышении зарплаты. Просьба может привести к конфликту с коллегами и начальством.

Приметы на 20 августа