Приметы на 20 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

В доме нельзя менять постельное белье на кровати, где спят супруги – они могут сильно поссориться.
Ежегодно 20 августа по церковному календарю православные верующие отмечают День Марины-Пимены.
В этот день есть очень важный запрет, который почитали всегда, сразу после Яблочного Спаса. Связан он с аистами.
В этот день женщина, которая очень мечтает родить ребенка и забеременеть, ни в коем случае не должна показывать пальцем на небо, иначе может случайно указать на пролетающую птицу.
В этот день нельзя обижать аистов, любыми жестами, иначе в жизни могут быть неприятности.
Что нельзя делать 20 августа
20 августа нельзя пугать аистов. Нельзя их прогонять, кричать и бросать в них камни. Обиженные, они могут наслать обидчику несчастья.
Поздно вечером и ночью нельзя гулять на улице, можно быстро заболеть.
Нельзя принимать важные решения.
В доме нельзя менять постельное белье на кровати, где спят супруги – они могут сильно поссориться.
20 августа нельзя отмечать свадьбы. По примете, такой брак будет коротким и проблематичным, а мужу и жене в семье предстоят выяснение отношений, скандалы, измены и ссоры.
Читайте такжеУкраину на День Независимости атакует адская жара и опасная погода
В день Марины на работе нельзя говорить о повышении зарплаты. Просьба может привести к конфликту с коллегами и начальством.
Приметы на 20 августа
- Если аисты готовятся к отлету - осень будет холодной, а зима - ранней.
- Ласточки собрались в большую стаю - жди грозы.
- Рассвет стал алым - будет дождь.
- В паутине не видно пауков - жди ненастье.
- Петухи громко и дружно начали кричать - следующий день будет очень жарким.