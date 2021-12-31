Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

Нельзя 2 января покупать и носить новую обувь.
2 января церковь почитает память Иоанна Богоносца. Наши предки называли Игнатьев день.
Люди этот день посвящался дому и старались уберечь жилище от беды.
В Игнатьев день нужно готовиться к Рождеству. Хозяйки стирали, убирали и выбрасывали всю битую посуду.
Также эта дата считалась "яблочным днем". Стоит очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым.
Что нельзя делать 2 января
Нельзя покупать и носить новую обувь. Можно принести беду в дом.
Нельзя одалживать деньги и забирать долги.
Нельзя шить и вязать. Можно зашить удачу и достаток.
Нельзя 2 января пускать в дом простывших гостей. Весь год будут болезни в доме.
Приметы на 2 января
Если снег или дождь 2 января, то к доброму урожаю.
Если небо звездное, то будет 2022 хороший огород.
Если синицы щебечут громко, то к затяжным холодам.
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