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Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

31 декабря 2021, 16:57

Нельзя 2 января покупать и носить новую обувь.

мороз
Что нельзя делать 2 января / goodfon.ru

2 января церковь почитает память Иоанна Богоносца. Наши предки называли Игнатьев день.

Люди этот день посвящался дому и старались уберечь жилище от беды.

В Игнатьев день нужно готовиться к Рождеству. Хозяйки стирали, убирали и выбрасывали всю битую посуду.

Также эта дата считалась "яблочным днем". Стоит очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым.

Что нельзя делать 2 января

Нельзя покупать и носить новую обувь. Можно принести беду в дом.

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Нельзя одалживать деньги и забирать долги.

Нельзя шить и вязать. Можно зашить удачу и достаток.

Нельзя 2 января пускать в дом простывших гостей. Весь год будут болезни в доме.

Приметы на 2 января

Если снег или дождь 2 января, то к доброму урожаю.

Если небо звездное, то будет 2022 хороший огород.

Если синицы щебечут громко, то к затяжным холодам.

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