Приметы на 2 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была удачной

Что нельзя делать 2 сентября / pixabay

2 сентября церковь почитает память пророка Самуила. Его считают покровителем мужчин и к нему обращаются за помощью в разных случаях.

Женщины старались всячески угодить супругу 2 сентября. У святого просили о хорошей погоды зимой и богатого урожая в следующем году. Также молились о счастливой семейной жизни без ссор, и бед.

Женщины накрывали богатый стол, чтобы хозяин дома вкусно поел и остался доволен. Желательно, чтобы среди приготовленных блюд был жареный картофель с грибами.

В этот день у крестьян было много трудов и забот. Они просили хорошей погоды, чтобы успеть убрать урожай, так как зима была уже на носу.

На Самойлов день принято было загадывать желания, считалось что все задуманное непременно сбудется.

Что нельзя делать 2 сентября

Нельзя кричать, ссориться и ругаться.

Нельзя оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время.

Нельзя также стричь волосы. Считалось, что так можно укоротить себе судьбу.

Нельзя знакомиться с новыми людьми и начинать новые дела.

Приметы на 2 сентября

Если в этот день сходить в гости и пригласить близких в гости к себе, то можно привлечь большую удачу и благополучие на весь год.

Если много желудей на Самуила, то зима будет холодной.

Если рябина уродила обильно, то зима будет лютой и снежной.

Читайте такжеПриметы на сентябрь 2022: какие 10 вещей надо сделать в первый месяц осени, чтобы еще год была удача

Читайте также: