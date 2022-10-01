Приметы на 2 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь невероятный успех и здоровье

Что нельзя делать 2 октября / goodfon

2 октября церковь почитает память святых мучеников Трофима Синадского и Зосимы Киликийского.

В народе этот праздник также имеет название Пчелиная девятина, и посвящался подготовке ульев к зиме.

Сегодня нужно было соблюдать традиции, чтобы привлечь достаток в дом и здоровье.

Чтобы привлечь здоровье 2 октября, нужно обязательно нужно съесть что-то с медом, запивая теплой водой.

Женщины обязательно готовили вкусные блюда с медом. Пекли блины и вкусные булочки с добавлением меда.

В этот день нужно было обязательно выйти из дома, чтобы найти свое счастье. Иначе наши предки верили, что можно остаться без пары навсегда.

Что нельзя делать 2 октября

Нельзя 2 октября обижать, трогать и ругать животных. Можно навлечь неприятности.

Нельзя 2 октября брать в руки ножи. Можно серьезно пораниться.

Нельзя ругаться в доме 2 октября.

Приметы на 2 октября

Если в этот день ветер дует с юга, то в следующем году ждите урожая хлеба.

Если пчелы в эту дату закрывают в ульях отверстия, то будет суровая и снежная зима.

Если угостить бедного человека медом, то будет год удачный.

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