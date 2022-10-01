Приметы на 2 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь невероятный успех и здоровье

Что нельзя делать 2 октября и как привлечь удачу.
2 октября церковь почитает память святых мучеников Трофима Синадского и Зосимы Киликийского.
В народе этот праздник также имеет название Пчелиная девятина, и посвящался подготовке ульев к зиме.
Сегодня нужно было соблюдать традиции, чтобы привлечь достаток в дом и здоровье.
Чтобы привлечь здоровье 2 октября, нужно обязательно нужно съесть что-то с медом, запивая теплой водой.
Женщины обязательно готовили вкусные блюда с медом. Пекли блины и вкусные булочки с добавлением меда.
В этот день нужно было обязательно выйти из дома, чтобы найти свое счастье. Иначе наши предки верили, что можно остаться без пары навсегда.
Что нельзя делать 2 октября
Нельзя 2 октября обижать, трогать и ругать животных. Можно навлечь неприятности.
Нельзя 2 октября брать в руки ножи. Можно серьезно пораниться.
Нельзя ругаться в доме 2 октября.
Приметы на 2 октября
Если в этот день ветер дует с юга, то в следующем году ждите урожая хлеба.
Если пчелы в эту дату закрывают в ульях отверстия, то будет суровая и снежная зима.
Если угостить бедного человека медом, то будет год удачный.
Читайте такжеПриметы на 3 октября: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы в дом беду не принести
Читайте также:
- Самая вкусная и бюджетная закуска по-итальянски: 2 быстрых рецепта
- Что добавить в котлеты, чтобы они были нежными и никогда не разваливались: секретный рецепт
- Вкуснейшие квашеные помидоры за 1 день: обалденный рецепт