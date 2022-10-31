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Приметы на 2 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь

31 октября 2022, 20:10

Что нельзя делать 2 ноября и как привлечь удачу в этот день.

осень, приметы
Что нельзя делать 2 ноября / pixabay

2 ноября церковь почитает память Артемия Антиохийского. В народе праздник называли Артемьев день.

Верили, что сегодня обязательно необходимо сходить в церковь тем, у кого есть грыжа. Свечу нужно поставить святому Артемию, попросив у него об исцелении.

Женщины старались приготовить вкусные блюда и пригласить в дом близких.

В этот день можно также убрать в доме и подготовиться к зиме.

Что нельзя делать 2 ноября

Нельзя устраивать шумные гуляния, в том числе и свадьбы. Люди верили, что брак в этот день ждет неудача и он продлиться недолго.

Нельзя ссориться, поскольку помириться в ближайшее время не получится.

Нельзя ходить на кладбища после захода солнца. Если ослушаетесь, то можете навлечь беду на родных.

Нельзя вытряхивать и стирать подушки, одеяла, покрывала и матрасы.

Приметы на 2 ноября

Если снег выпал на сухую землю, значит потеплеет.

Если на деревьях появился иней, то в следующем сезоне может быть неурожай.

Если холодная погода, то значит будет теплая зима.

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