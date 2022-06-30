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Приметы на 2 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

30 июня 2022, 20:10

Как привлечь здоровье 2 июля и что нужно делать.

лето, приметы
Что нельзя делать 2 июля / pixabay

2 июля церковь почитает память Зосимы. Наши предки считали, что именно со 2 июля начинается сильная жара.

Также с этого времени начиналось созревание хлебов и активная стадия заготовления сена для скота.

Верили, что со 2 июля пчелы начинали запасать мед. Потому было много связано примет в этот день с пчелами.

Чтобы привлечь здоровье в этот день, стоит каждому члену семьи попробовать по одной ложечке меда.

Что нельзя делать 2 июля

Нельзя 2 июля переедать. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 2 июля грустить и злиться. Все негативные эмоции нужно немедленно удалить.

Нельзя 2 июля брать и давать деньги в долг.

Нельзя 2 июля спорить и ругаться с соседями.

Приметы на 2 июля

Если 2 июля пчелы прячутся в ульи, то ждать ненастья.

Если пчелы на Зосиму сонные, то стоит ждать похолодание.

Если пчелы сидят на стенках ульев, то день будет жарким.

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