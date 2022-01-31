Приметы на 2 февраля: что нельзя делать в день Ефимия и как не попасть в беду

В день Ефимия можно загадать желание, которое обязательно исполнится.
2 февраля церковь почитает память Евфимия Великого. Он обладал даром пророчества, помогал справиться от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней.
В день Ефимия люди загадывали желание, которое обязательно сбывалось.
В этот день можно начинать важные дела, заключать договора и строить дом. Можно наговорить свои желания на кружку с молоком. Часть заговоренного молока выпить, остаток вылить в землю со словами – "на благосостояние и благополучие в семье".
Что нельзя делать 2 февраля
Нельзя 2 февраля дома оставлять мусор.
Нельзя 2 февраля есть или пить с треснувшей посуды.
Нельзя поднимать с земли деньги и монеты. Можно привлечь проблемы с финансами.
Нельзя веселиться после захода солнца.
Нельзя 2 февраля перебирать крупы в доме. Можно привлечь конфликты.
Приметы на 2 февраля
Если метель сильная 2 февраля, то еще долго ждать потепления.
Если 2 февраля потеряли перчатки, то ждать растрат.
Если 2 февраля порезать руку, то можно заболеть.
Если морозная погода 2 февраля, такой будет и Масленица.
Читайте такжеПривлечете удачу, богатство и везение: приметы на февраль, которые предвещают беду
Читайте также:
- Приносят беды и много проблем: какие вещи нельзя хранить в доме
- Какие растения вредят счастью и богатству в доме
- Привлечете счастье в дом: что обязательно нужно приготовить на Татьянин день
- Предвещают неприятности и опасность: что нельзя делать со свечой в доме
- Меню на Китайский Новый год 2022: что приготовить, чтобы привлечь удачу в дом
- Что нужно сделать перед Китайским Новым годом 2022, чтобы привлечь удачу и богатство в дом