Приметы на 2 февраля: что нельзя делать в день Ефимия и как не попасть в беду

Что нельзя делать 2 февраля / goodfon.ru

2 февраля церковь почитает память Евфимия Великого. Он обладал даром пророчества, помогал справиться от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней.

В день Ефимия люди загадывали желание, которое обязательно сбывалось.

В этот день можно начинать важные дела, заключать договора и строить дом. Можно наговорить свои желания на кружку с молоком. Часть заговоренного молока выпить, остаток вылить в землю со словами – "на благосостояние и благополучие в семье".

Что нельзя делать 2 февраля

Нельзя 2 февраля дома оставлять мусор.

Нельзя 2 февраля есть или пить с треснувшей посуды.

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Нельзя поднимать с земли деньги и монеты. Можно привлечь проблемы с финансами.

Нельзя веселиться после захода солнца.

Нельзя 2 февраля перебирать крупы в доме. Можно привлечь конфликты.

Приметы на 2 февраля

Если метель сильная 2 февраля, то еще долго ждать потепления.

Если 2 февраля потеряли перчатки, то ждать растрат.

Если 2 февраля порезать руку, то можно заболеть.

Если морозная погода 2 февраля, такой будет и Масленица.

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