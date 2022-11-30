Приметы на 2 декабря: какие 2 вещи нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Что нельзя делать 2 декабря / goodfon.ru

2 декабря церковь почитает память святого Авдия, который является одним из двенадцати малых пророков.

Считается, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Поэтому, чтобы защитить свой дом от нечисти, украинцам советуют постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам.

Верили, что в этот день нужно оставаться дома и заняться всеми домашними делами.

Что нельзя делать 2 декабря

Нельзя без нужды выходить из дома.

Есть поверье, что в этот день на улице бушует нечисть.

Не стоит выяснять отношения и обращаться за помощью.

Нельзя встречаться с врагами 2 декабря.

Приметы на 2 декабря

Если снежный день с сильным ветром, то ждать длительную зиму и холодную весну.

Если много снега с глубокими сугробами, то ожидайте богатого урожая в следующем году.

Если ясное небо, то ждать морозов.

Читайте такжеКакие 5 вещей нужно успеть сделать до Нового года 2023, чтобы привлечь деньги и удачу на весь год

Читайте также: