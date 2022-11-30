Приметы на 2 декабря: какие 2 вещи нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Как привлечь удачу и что нельзя делать 2 декабря, чтобы не привлечь беду.
2 декабря церковь почитает память святого Авдия, который является одним из двенадцати малых пророков.
Считается, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Поэтому, чтобы защитить свой дом от нечисти, украинцам советуют постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам.
Верили, что в этот день нужно оставаться дома и заняться всеми домашними делами.
Что нельзя делать 2 декабря
Нельзя без нужды выходить из дома.
Есть поверье, что в этот день на улице бушует нечисть.
Не стоит выяснять отношения и обращаться за помощью.
Нельзя встречаться с врагами 2 декабря.
Приметы на 2 декабря
Если снежный день с сильным ветром, то ждать длительную зиму и холодную весну.
Если много снега с глубокими сугробами, то ожидайте богатого урожая в следующем году.
Если ясное небо, то ждать морозов.
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