Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впустить

Что нельзя делать 19 сентября / goodfon

19 сентября церковь почитает большой праздник, посвященный Чуду архангела Михаила. В народе день получил название Михайлово чудо или Михайлов день.

Архистратиг Михаил является главным и одним из самых почитаемых ангелов, главой святого воинства ангелов и архангелов. Он охраняет ворота рая, а также сопровождает души погибших воинов.

До 19 сентября нужно было закончить все работы в поле и на огороде. Также сегодня нельзя было убирать в доме.

Верили, что 19 сентября начинаются первые заморозки.

Что нельзя делать 19 сентября в Михайлово чудо

Нельзя 19 сентября трудится и работать. Можно навлечь неприятности.

Нельзя 19 сентября ссориться. Можно привлечь проблемы.

Нельзя 19 сентября мыть голову и посещать салон красоты.

Нельзя ругаться и обижать людей.

Нельзя одалживать деньги и проводить финансовые операции в Михайлов день.

Приметы на 19 сентября в Михайлов день

Если 19 сентября на деревьях будет иней, то зима будет снежной.

Если теплая погода 19 сентября, то будет долгая осень.

Если осиновые листья массово падают с деревьев, то зима будет снежной и морозной.

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