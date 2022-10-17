Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь год

Что нельзя делать 19 октября / pixabay

19 октября церковь почитает память апостола Фомы, одного из двенадцати учеников Спасителя. Этот день называли Фомин день или Фома Хлебник.

С этого дня уже полностью завершались работы в огороде и поле. Хозяйки убирали в доме и готовились к зиме.

Если не нарушать некоторые запреты и придерживаться правил, можно привлечь удачу и богатство 19 октября.

В этот день с помощью горбушки можно привлечь деньги, достаток и здоровье. Для этого утром стоит отрезать от свежего хлеба горбушку и принести в церковь освятить.

Хозяйки готовили вкусные угощения и накрывали пышный стол. В центре стола обязательно должен стоять свежий хлеб. Верили, чем изобретательнее и богаче хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, и никто болеть не будет.

Что нельзя делать 19 октября

Нельзя 19 октября говорить неправду и лукавить. Можно навлечь на себя неудачи и отвернуть достаток.

Нельзя 19 октября сплетничать. Можно привлечь неприятности.

Нельзя 19 октября лениться и бездельничать. Можно навлечь голод на семью.

Нельзя 19 октября отказывать в куске хлеба.

Приметы на 19 октября

Если спокойная погода и нет ветра, то ждать холодов.

Если выпал сухой снег, то летом будет богатый урожай.

Если вечером заря ярко-красного цвета, то ждать непогоды.

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