Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь год

Что нельзя делать 19 октября и как привлечь удачу в этот день.
19 октября церковь почитает память апостола Фомы, одного из двенадцати учеников Спасителя. Этот день называли Фомин день или Фома Хлебник.
С этого дня уже полностью завершались работы в огороде и поле. Хозяйки убирали в доме и готовились к зиме.
Если не нарушать некоторые запреты и придерживаться правил, можно привлечь удачу и богатство 19 октября.
В этот день с помощью горбушки можно привлечь деньги, достаток и здоровье. Для этого утром стоит отрезать от свежего хлеба горбушку и принести в церковь освятить.
Хозяйки готовили вкусные угощения и накрывали пышный стол. В центре стола обязательно должен стоять свежий хлеб. Верили, чем изобретательнее и богаче хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, и никто болеть не будет.
Что нельзя делать 19 октября
Нельзя 19 октября говорить неправду и лукавить. Можно навлечь на себя неудачи и отвернуть достаток.
Нельзя 19 октября сплетничать. Можно привлечь неприятности.
Нельзя 19 октября лениться и бездельничать. Можно навлечь голод на семью.
Нельзя 19 октября отказывать в куске хлеба.
Приметы на 19 октября
Если спокойная погода и нет ветра, то ждать холодов.
Если выпал сухой снег, то летом будет богатый урожай.
Если вечером заря ярко-красного цвета, то ждать непогоды.
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