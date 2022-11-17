Приметы на 19 ноября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемы

Что нельзя делать 19 ноября и как привлечь удачу на весь год.
19 ноября церковь почитает память святителя Павла Исповедника. В народе праздник получил название Павел Ледокол.
Верили, что с этого дня начинала замерзать вода в озерах и реках.
Наши предки в день Павла Исповедника верили, что можно привлечь удачу и достаток, если соблюдать определенные правила. Считалось, что если этот день провести с семьей, то весь год не будет ссор и противоречий между родными.
Если даете обещание на Павла Исповедника, то его обязательно нужно было воплотить в жизнь и исполнить в этот день, тогда можно заручиться большой удачей.
Чтобы не было проблем с финансами, нужно 19 ноября отдать все долги.
Что нельзя делать 19 ноября
Нельзя 19 ноября отправляться в дальнюю дорогу.
Нельзя 19 ноября одалживать деньги.
Нельзя 19 ноября ссориться и ругаться с близкими.
Приметы на 19 ноября
Если 19 ноября начался снегопад, то вся зима будет в сугробах.
Если погода безветренная, то скоро ударят морозы.
Если на водоеме образовался гладкий лед 19 ноября, то это сулило богатый урожай.
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