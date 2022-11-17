Приметы на 19 ноября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемы

Что нельзя делать 19 ноября / pixabay

19 ноября церковь почитает память святителя Павла Исповедника. В народе праздник получил название Павел Ледокол.

Верили, что с этого дня начинала замерзать вода в озерах и реках.

Наши предки в день Павла Исповедника верили, что можно привлечь удачу и достаток, если соблюдать определенные правила. Считалось, что если этот день провести с семьей, то весь год не будет ссор и противоречий между родными.

Если даете обещание на Павла Исповедника, то его обязательно нужно было воплотить в жизнь и исполнить в этот день, тогда можно заручиться большой удачей.

Чтобы не было проблем с финансами, нужно 19 ноября отдать все долги.

Что нельзя делать 19 ноября

Нельзя 19 ноября отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя 19 ноября одалживать деньги.

Нельзя 19 ноября ссориться и ругаться с близкими.

Приметы на 19 ноября

Если 19 ноября начался снегопад, то вся зима будет в сугробах.

Если погода безветренная, то скоро ударят морозы.

Если на водоеме образовался гладкий лед 19 ноября, то это сулило богатый урожай.

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