Приметы на 19 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 19 мая / pixabay

19 мая церковь почитает память праведника Иова Многострадального. В народе называли праздник Иова Горошника.

В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.

Несмотря на то, что наши предки начинали сеять горох еще в начале мая, почему-то именно этот святой в народном календаре получил прозвище "Горошник".

С этого дня сажали огурцы. Верили, что урожай будет хорошим и огурцы вырастут хрустящими.

Чтобы привлечь здоровье и удачу, 19 мая ходили босиком по росе.

Что нельзя делать 19 мая

Нельзя 19 мая ссориться и конфликтовать.

Нельзя 19 мая ругаться с семьей в доме. Можно привлечь несчастье.

Нельзя 19 мая начинать новые дела и заключать договора. Можно ждать неудачу.

Приметы на 19 мая

Если 19 мая много росы, то будет хороший урожай огурцов.

Если ночь 19 мая теплая, будет много огурцов.

Если ночь на 19 мая холодная, ждать неурожайный год.

Если утром нет росы, будет резкая смена погоды.

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