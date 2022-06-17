Приметы на 19 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 19 июня / pixabay

19 июня церковь почитает память святого Илариона Долмацкого. Он родился в верующей семье и очень рано постригся в монахи, а потом стал учеником преподобного Григория Декаполита.

В этот день было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. Верили, если вовремя не справиться, это принесет беды.

Также считалось, что сорную траву можно полоть, только когда месяц идет на убыль, а на полную луну такая работа бесполезна, поскольку сорняки вскоре снова вырастут.

Хозяйки начинали готовить консервацию и угощяли близких первым урожаем огурцов.

Что нельзя делать 19 июня

Нельзя 19 июня убирать дома. Можно привлечь неприятности.

Нельзя 19 июня мужчинам заниматься ремонтом, а женщинам - рукоделием.

Нельзя 19 июня ходить в реки и озера. Можно беду накликать.

Приметы на 19 июня

Если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними бороться.

Если 19 июня дует восточный ветер, то летом будет много осадков.

Если жуки летают вечером, то будет хорошая погода.

Читайте также: