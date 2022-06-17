Приметы на 19 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 19 июня чтобы не привлечь беду.
19 июня церковь почитает память святого Илариона Долмацкого. Он родился в верующей семье и очень рано постригся в монахи, а потом стал учеником преподобного Григория Декаполита.
В этот день было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. Верили, если вовремя не справиться, это принесет беды.
Также считалось, что сорную траву можно полоть, только когда месяц идет на убыль, а на полную луну такая работа бесполезна, поскольку сорняки вскоре снова вырастут.
Хозяйки начинали готовить консервацию и угощяли близких первым урожаем огурцов.
Что нельзя делать 19 июня
Нельзя 19 июня убирать дома. Можно привлечь неприятности.
Нельзя 19 июня мужчинам заниматься ремонтом, а женщинам - рукоделием.
Нельзя 19 июня ходить в реки и озера. Можно беду накликать.
Приметы на 19 июня
Если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними бороться.
Если 19 июня дует восточный ветер, то летом будет много осадков.
Если жуки летают вечером, то будет хорошая погода.
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