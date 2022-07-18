Приметы на 19 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы разбогатеть

Что нельзя делать 19 июля / goodfon.ru

19 июля церковь почитает память монаха Сысоя Великого, а в народе называли Сысоев день.

В этот день хозяйкам стоит обязательно приступать делать заготовки на зиму. 19 июля варили варенье, закрывали помидоры и огурцы.

19 июля стоит приготовить варенье из смородины. Верили, что оно может зимой вылечиться от простуды.

В Сысоев день внимательно следили за Луной, определяя по ней погоду на ближайшие дни. Если пройти по росе, то привлечете здоровье и избавиться от болезней.

После прогулки ноги не вытирали, а надевали сухие носки и ходили так некоторое время. Верили, что так можно привлечь не только здоровье, но и большую финансовую удачу.

Что нельзя делать 19 июля

Нельзя 19 июля ругать дочерей. Можно привлечь несчастье.

Нельзя 19 июля ругаться с близкими и выяснять отношения на работе. Все может разрешиться само собой.

Нельзя 19 июля женщинам заниматься домашней работой.

Нельзя 19 июля в водоемах разглядывать отражение солнца в воде. Можно привлечь несчастье.

Приметы на 19 июля

Если луна зеленоватого оттенка, то скоро начнутся дожди.

Если листья пожелтели, то к ранней осени и зиме.

Если желтые облака, то ждать ливней.

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