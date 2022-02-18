Приметы на 19 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь в дом удачу 19 февраля, расскажем все приметы и запреты.
19 февраля церковь почитает память епископа Смирнского Вукола. Наши предки называли праздник Вукол-телятник.
Многие приметы и обряды этого дня связывали с плодородием, а именно с благополучным отелом коровы, которая раньше была главной кормилицей семьи.
В этот день одиноким мужчинам и женщинам стоит сходить в церковь и помолиться. Считалось, что в ближайшее время можно встретить вторую половинку.
19 февраля стоит сделать генеральную уборку в доме. Выбросить все ненужные вещи. Вымыть окна и полы.
Мужчины помогали хозяйкам и устраняли поломки в доме.
Что нельзя делать 19 февраля
Нельзя 19 февраля ссориться и ругаться. Можно еще долго держать обиду.
Нельзя 19 февраля вступать в конфликты с соседями. Стоит помириться или можно привлечь беду в дом.
Нельзя 19 февраля из дома выходить без оберега. Считалось, что в этот день могут сглазить.
Приметы на 19 февраля
Если 19 февраля холодно, то март будет теплым.
Если ударят морозы 19 февраля, то будет сухое и жаркое лето.
Если мороз на Вуколу, то весна будет непредсказуемой.
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