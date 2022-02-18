Приметы на 19 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 19 февраля / pixabay

19 февраля церковь почитает память епископа Смирнского Вукола. Наши предки называли праздник Вукол-телятник.

Многие приметы и обряды этого дня связывали с плодородием, а именно с благополучным отелом коровы, которая раньше была главной кормилицей семьи.

В этот день одиноким мужчинам и женщинам стоит сходить в церковь и помолиться. Считалось, что в ближайшее время можно встретить вторую половинку.

19 февраля стоит сделать генеральную уборку в доме. Выбросить все ненужные вещи. Вымыть окна и полы.

Мужчины помогали хозяйкам и устраняли поломки в доме.

Реклама

Что нельзя делать 19 февраля

Нельзя 19 февраля ссориться и ругаться. Можно еще долго держать обиду.

Нельзя 19 февраля вступать в конфликты с соседями. Стоит помириться или можно привлечь беду в дом.

Нельзя 19 февраля из дома выходить без оберега. Считалось, что в этот день могут сглазить.

Приметы на 19 февраля

Если 19 февраля холодно, то март будет теплым.

Если ударят морозы 19 февраля, то будет сухое и жаркое лето.

Если мороз на Вуколу, то весна будет непредсказуемой.

Читайте также: