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Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денег

17 декабря 2022, 17:39
Что нельзя делать 19 декабря и как привлечь удачу в день святого Николая.
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День Святого Николая что нельзя делать 19 декабря / goodfon.ru

19 декабря отмечается большой праздник - День Святого Николая Чудотворца. Это один из любимых праздников детей.

Святой Николай защищал сирот, больных и нуждающихся. Женщины ходили в церковь, просили уберечь детей от недугов и привлечь в семью удачу.

19 декабря нужно накрыть праздничный стол. Обязательно поставить рыбные блюда.

С этого дня принято было свататься. А если девушка мечтала о встрече с суженым и замужестве, читала Святому Николаю молитвы.

В день святого Николая принято было прощать людей и самим извиняться. В доме нужно убрать и украсить к Новому году. 19 декабря нужно отдать все свои долги.

Что нельзя делать 19 декабря на Святого Николая

Нельзя 19 декабря заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя 19 декабря делать ремонт, шить, вышивать, вязать, стирать.

Нельзя 19 декабря отказывать в помощи людям.

Нельзя 19 декабря ругаться, сквернословить, злиться.

Нельзя 19 декабря стричь волосы и красить ногти.

Нельзя 19 декабря просить в долг.

Приметы на 19 декабря

Если на святого Николая идет дождь, то будут хорошо расти озимые.

Если день морозный, то будет не урожай овощей.

Если на святого Николая падает снег и заметает следы, то к Рождеству будет мокрая погода.

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