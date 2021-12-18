Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день святого Николая и как не попасть в беду

Святой Николай был покровителем детей, и детям всегда прятали подарки под подушку.
19 декабря церковь почитает память святого Николы Зимнего или святого Николая. Николай прославился, как чудотворец и архиепископ.
В старину день называли Никола Зимний, ведь с этих пор приходили сильные морозы.
Также с 19 декабря разрешалось свататься, а если же кто-то планировал выйти замуж или встретить суженого, то в день Николы обязательно читали молитвы.
Святой Николай был покровителем детей, и детям всегда прятали подарки под подушку.
Утром 19 декабря стоит сходить в церковь и помолиться святому Николаю, а вечером накрыть праздничный ужин и пригласить близких в дом.
Что нельзя делать 19 декабря в день святого Николая
Нельзя нарушать Рождественский пост.Разрешается есть рыбу, однако другие продукты животного происхождения все еще под запретом.
Нельзя 19 декабря давать деньги в долг. В этот день не стоит давать денег даже самым близким людям, в противном случае отдадите всю свою удачу и благополучие.
Нельзя заниматься домашними делами.
Нельзя шить, вышивать, вязать, стирать.
Приметы на 19 декабря в день святого Николая
Если на деревьях много инея, то овес в грядущем году уродится.
Если утром 19 декабря встретили солнышко и сильный мороз, то ждите большого урожая.
Если все дороги замело снегом, то снегопад будет идти до Нового года.
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