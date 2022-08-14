Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдать

Что нельзя делать на Яблочный спас 19 августа / goodfon.ru

19 августа церковь отмечает второй Спас - Яблочный. Также 19 августа отмечается большой праздник Преображение Господне. Преображение Господне совпадает с Успенским постом, который начинается 14 августа, а заканчивается 27 августа.

В этот день обязательно нужно побывать в храме и отстоять там службу. В церкви принять святить яблоки, виноград, персики и овощи.

Женщины накануне праздника убирали в доме. Желательно сделать генеральную уборку, тогда можно ждать удачу.

До Яблочного спаса было не принято есть яблоки нового урожая. А еще было можно узнать судьбу на весь год в день Яблочного Спаса. Если вам попалось кислое яблоко, то ждать трудностей весь год. Если яблоки сладкое и сочное, то ждать удачи.

Что нельзя делать 19 августа на Яблочный спас

Нельзя 19 августа убирать в доме и стирать.

Нельзя 19 августа тяжело работать и собирать урожай.

Нельзя 19 августа шить и вышивать.

Нельзя 19 августа совершать крупные покупки.

Нельзя 19 августа шумно веселиться.

Нельзя 19 августа убивать насекомых.

Приметы на 19 августа на Яблочный спас

Если 19 августа тепло и сухо, то будет мало дождей осенью.

Если ясно и солнечно, то ждать суровой и морозной зимой.

Если 19 августа пасмурно и сыро, то к холодной осени.

Если листья на деревьях уже желтые, то осень будет ранней.

Читайте также: