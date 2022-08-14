Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдать

Что нужно сделать на Яблочный спас 2022.
19 августа церковь отмечает второй Спас - Яблочный. Также 19 августа отмечается большой праздник Преображение Господне. Преображение Господне совпадает с Успенским постом, который начинается 14 августа, а заканчивается 27 августа.
В этот день обязательно нужно побывать в храме и отстоять там службу. В церкви принять святить яблоки, виноград, персики и овощи.
Женщины накануне праздника убирали в доме. Желательно сделать генеральную уборку, тогда можно ждать удачу.
До Яблочного спаса было не принято есть яблоки нового урожая. А еще было можно узнать судьбу на весь год в день Яблочного Спаса. Если вам попалось кислое яблоко, то ждать трудностей весь год. Если яблоки сладкое и сочное, то ждать удачи.
Что нельзя делать 19 августа на Яблочный спас
Нельзя 19 августа убирать в доме и стирать.
Нельзя 19 августа тяжело работать и собирать урожай.
Нельзя 19 августа шить и вышивать.
Нельзя 19 августа совершать крупные покупки.
Нельзя 19 августа шумно веселиться.
Нельзя 19 августа убивать насекомых.
Приметы на 19 августа на Яблочный спас
Если 19 августа тепло и сухо, то будет мало дождей осенью.
Если ясно и солнечно, то ждать суровой и морозной зимой.
Если 19 августа пасмурно и сыро, то к холодной осени.
Если листья на деревьях уже желтые, то осень будет ранней.
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