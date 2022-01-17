Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

После появления первой звезды на небе 18 января стоит выйти на улицу и загадать желание.
18 января отмечают Крещенский Сочельник. Святки подходят к концу и люди готовятся к трудовым будням.
В этот день стоит сходить в церковь, если не получается посетить службу на Крещение 19 января.
Хозяйки убирали в доме, стирали и мыли полы. С вечера готовили голодную кутью или Сочиво на праздничный стол.
Считалось, что 18 января снег имеет целебные свойства. В руки стоит взять немного снега и растереть его.
После появления первой звезды на небе стоит выйти на улицу и загадать желание. Все, что попросили, должно исполниться в течении полугода.
Перед тем, как сесть за стол в Крещенский Сочельник, каждому необходимо обязательно выпить освященную воду.
Что нельзя делать 18 января в Крещенский Сочельник
Нельзя ссориться и ругаться с близкими.
Нельзя 18 января злоупотребляют спиртными напитками.
Нельзя думать о плохом. Можно привлечь проблемы и беды.
Нельзя 18 января обманывать и совершать дорогие покупки.
Нельзя 18 января заниматься рукоделием.
Нельзя 18 января выносить мусор из дома.
Нельзя 18 января брать деньги в долг и отдавать долги.
Нельзя 18 января заниматься тяжелым физическим трудом.
Приметы на Крещенский Сочельник 18 января
Если снежно и метель началась, то урожай будет обильным.
Если ветки деревьев гнутся под тяжестью снега, то будет много меда и ягод.
Если снега вовсе нет, то урожай будет скупым.
Если первым встречным оказался молодой парень, то к скорому замужеству.
Читайте такжеПриметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в беду
Читайте также:
- Крещение-2022: кому категорически нельзя окунаться в прорубь и как не заболеть
- "С Крещением Господним!" - открытки, душевные поздравления и картинки к светлому празднику
- Гадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженого