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Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

17 января 2022, 18:01

После появления первой звезды на небе 18 января стоит выйти на улицу и загадать желание.

мороз
Что нельзя делать 18 января / pixabay

18 января отмечают Крещенский Сочельник. Святки подходят к концу и люди готовятся к трудовым будням.

В этот день стоит сходить в церковь, если не получается посетить службу на Крещение 19 января.

Хозяйки убирали в доме, стирали и мыли полы. С вечера готовили голодную кутью или Сочиво на праздничный стол.

Считалось, что 18 января снег имеет целебные свойства. В руки стоит взять немного снега и растереть его.

После появления первой звезды на небе стоит выйти на улицу и загадать желание. Все, что попросили, должно исполниться в течении полугода.

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Перед тем, как сесть за стол в Крещенский Сочельник, каждому необходимо обязательно выпить освященную воду.

Что нельзя делать 18 января в Крещенский Сочельник

Нельзя ссориться и ругаться с близкими.

Нельзя 18 января злоупотребляют спиртными напитками.

Нельзя думать о плохом. Можно привлечь проблемы и беды.

Нельзя 18 января обманывать и совершать дорогие покупки.

Нельзя 18 января заниматься рукоделием.

Нельзя 18 января выносить мусор из дома.

Нельзя 18 января брать деньги в долг и отдавать долги.

Нельзя 18 января заниматься тяжелым физическим трудом.

Приметы на Крещенский Сочельник 18 января

Если снежно и метель началась, то урожай будет обильным.

Если ветки деревьев гнутся под тяжестью снега, то будет много меда и ягод.

Если снега вовсе нет, то урожай будет скупым.

Если первым встречным оказался молодой парень, то к скорому замужеству.

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