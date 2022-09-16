Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в жизнь не впустить

Что нельзя делать 18 сентября / pixabay

18 сентября церковь почитает память Елизаветы и Захария, христианских праведников и пророков, родителей Иоанна Крестителя.

Также верующие в этот день чтят память мученика Афанасия Брестского. Наши предки на Елизавету и Захария устраивали гадания.

Считалось, что 18 сентября для этих целей является очень удачным днем. Женщины старались узнать судьбу.

Чтобы привлечь удачу в свой дом, нужно было убрать и навести порядок в жилище. Считалось, что после такой операции болезни не подступят к человеку и его семье целый год.

Что нельзя делать 18 сентября

Нельзя на Захария нельзя заниматься стиркой.

Нельзя 18 сентября обещать что-либо. Можно не сдержать свое слово.

Нельзя 18 сентября одалживать деньги и брать в долг.

Приметы на 18 сентября

Если в этот день пожелтели листья раньше положенного, то осень будет ранней, а зима очень суровой.

Если на Елизавету и Захария много ягод на рябине, то осень будет дождливая.

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